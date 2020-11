Gros recadrage de Villas-Boas, Longoria a tenté de récupérer un gros chèque… Zubi le voulait, il explose… Les 3 infos OM de ce vendredi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi : Gros recadrage de Villas-Boas qui fixe des objectifs chiffrés à ses joueurs, Mercato OM : Longoria a tenté de récupérer un gros chèque anglais en fin de mercato, Mercato : Zubizarreta le voulait, il a refusé l’OM… et explose !

Hier (jeudi), AVB avait expliqué aux journalistes présents au centre RLD qu’il devait rencontrer ses joueurs juste après la conférence de presse : « Je ne parle jamais à la fin des rencontres, c’est mon style, j’ai besoin de digérer un peu les choses avant de le faire… On a des choses à discuter, c’est normal. » Le coach olympien aurait clairement haussé le ton face à son groupe.

Selon l’Equipe, Villas-Boas aurait évoqué les gros contrats dont disposent les joueurs alors que le club est en difficulté financière. Il aurait parlé de honte mais aussi exigé que les joueurs étrangers parlent en français. Surtout, le coach portugais aurait fixé des objectifs clairs à court terme. Il attend une série de victoire en Ligue 1 et aurait demandé 6 points sur les 9 possibles lors des trois prochains matches de poule en Ligue des Champions. Le coach aurait aussi fait son mea culpa concernant son management, avec « un turnover peut-être trop faible et donc une concurrence pas assez claire. » L’ancien entraineur de Chelsea n’avait jamais recadré son effectif à ce point selon le quotidien sportif. Des paroles aux actes, comme ce dernier l’a déclaré hier. Première réponse ce soir à Strasbourg.

Le 26 Octobre dernier, Duje Caleta Car confirmé en conférence de presse : « Oui cet été j’ai reçu une bonne offre de club de Premier League, qui était intéressante pour moi et pour le club, mais j’ai décidé de rester ici car c’était mon rêve de jouer la Ligue des Champions. Je suis content d’être rester ». West Ham aurait effectivement faire une offre estimé à 22M€ alors que l’OM en espérait 30M€. Selon l’Equipe, c’est le directeur sportif Pablo Longoria qui a tenté d’exfiltrer le défenseur central croate…

En effet, selon le quotidien sportif, Longoria a tenté même pendant les dernières heures du mercato de trouver une porte de sortie pour le défenseur marseillais. Le directeur sportif assisté par la société d’agents Stellar group aurait bien aimé récupérer un gros chèque. Finalement DCC a choisi de rester et avec l’exposition en Ligue des Champions l’on pouvait imaginer voir sa cote partir à la hausse. Sauf que pour l’instant, Caleta-Car n’est pas au niveau et affiche même de grandes difficultés dans cette compétition. L’ancien défenseur du RB Salzbourg a encore trois matches pour redresser la barre… avant un départ l’été prochain ?

