Grosse fessée et élimination, Campos dans un deal ? Le 4-4-2 de Sampaoli discutable… Les 3 infos OM de ce jeudi

Comme tous les soir mais cette fois en décalé pour cause de match, voici les 3 infos OM du jour ! Au menu ce jeudi : L’OM perd 4-2 face à Galatasaray, Campos présent dans les négociations Julian Alvarez ? Et Sampaoli fait encore des choix critiquables…

Un 4-4-2 surprenant face à Galatasaray



L’OM va disputer d’ici moins d’une heure un match crucial dans cette Europa League face à Galatasaray ce jeudi. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli doit faire sans Dimitri Payet et Valentin Rongier, suspendus pour ce match. Cengiz Ünder était donné incertain à cause de sa blessure au dos contractée en sélection turque.

Pau Lopez est titularisé dans les buts olympiens, comme face à Lyon. Le trio Saliba / Caleta-Car / Peres est aligné en défense. Kamara et Guendouzi sont accompagnés par Gueye au milieu, Gerson profite de l’absence de Payet. Lirola est finalement aligné à droite, Konrad à gauche. Milik est seul en pointe.

Le onze de l’OM en 4-4-2

P.LopezLirola, Saliba Caleta-Car PeresGuendouzi Kamara Gerson GueyeDieng Milik

𝗚𝗔𝗟𝗔𝗧𝗔𝗦𝗔𝗥𝗔𝗬 – 𝗢𝗠 ⚔️🔥 Our Starting 𝗫𝗜 is in and 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶’s Olympiens are ready for battle #GALOM #UEL pic.twitter.com/X5kJRy6WgJ — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) November 25, 2021

Dans ce tournoi, nous n’avons pas eu beaucoup de chance — Sampaoli

« On a été très supérieurs en première période face à la Lazio et arriver à la pause à égalité n’était pas forcément juste. En deuxième période, on prend un but très rapide mais l’équipe a lutté jusqu’à la dernière seconde. C’était dur de revenir avec une équipe très expérimentée en face. On a réussi à jouer sans peur mais dans ce tournoi, nous n’avons pas eu beaucoup de chance » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (04/11/21)

« On réalise un match assez complet ce soir. Malheureusement, on a payé cash les deux erreurs qu’on fait et c’est quasiment les deux seules occasions qu’ils ont eues. Ils ont été hyperréalistes. Bien évidemment qu’on y croit encore. Malheureusement, on n’a plus notre destin en main mais voilà, il nous reste deux matches et on va se battre comme on l’a fait depuis le début de cette compétition. » Dimitri Payet – Source : Canal + (04/11/21)

Campos dans le deal Julian Alvarez pisté par l’OM?

Ancien directeur sportif du LOSC qui a notamment ramené Victor Osimhen rapidement revendu pour 80M€, Luis Campos n’a toujours pas trouvé de nouveau club. Cité un temps comme dirigeant de l’OM si une vente était officialisée, il semblerait qu’il ne soit pas très loin du club…

En effet, comme l’affirme Le Quotidien du Sport, Luis Campos serait bel et bien en train de négocier avec River Plate en faveur de l’OM. La cible numéro 1 serait l’attaquant argentin Julian Alvarez. Âgé de 21 ans, il apparaît comme l’une des priorités de Pablo Longoria.

Le média spécialisé nous informe cependant qu’il y a du beau monde à ses trousses : Le Real Madrid, le Barça, le Milan AC, la Roma, Tottenham, Everton, Manchester City, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou encore le PSG apprécieraient notamment son profil.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM a transmis trois offres différentes à Boubacar Kamara?

Sampaoli réclame à McCourt et Longoria des joueurs d’expérience

Une piste qui, malheureusement, ne colle pas vraiment aux demandes de Jorge Sampaoli. En conférence de presse, le coach argentin a affirmé qu’il souhaitait avoir quelques renforts et notamment des profils plus expérimentés.

« On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n’a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu’ils comprennent nos besoins. Parfois c’est possible, parfois non. Ce n’est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. Mais même s’il nous manque des joueurs d’expérience, il y a une obligation d’excellence dans ce club. Ce qui peut être difficile, puisqu’on demande à des joueurs qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience d’être excellents. (Rires) Mais je vais perdre mon travail à cause de vos questions » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/11/21)

L’OM sort par la petite porte

Galatasaray 4 2 OM Cicaldau 13′ 68′ Milik Caleta-Car (csc) 30′ 85′ Milik Feghouli 64′ Babel 83′

Le onze de l’Olympique de Marseille :Lopez

Lirola, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres

Guendouzi Kamara Gerson Gueye

Dieng Milik

Le Match

L’Olympique de Marseille se présente dans un 4-4-2 avec Gueye milieu gauche, Dieng avec Milik, Lirola en latéral droit et Gerson axial. Dieng va chercher un ballon dans les pieds d’un milieu turc et file vers le but, Muslera sort rapidement en taclant (4′). Gerson est trouvé sur le côté gauche, il trouve Dieng qui rentre dans la surface mais se fait contrer. Feghouli centre pour Diagne, sa frappe écrasée va trouver la barre transversale de Lopez (10′). Galatasaray enchaine et c’est encore Feghouli qui fait la différence suite à un ballon perdu par Kamara, l’algérien trouve Cicaldau, qui ajuste Lopez (1-0 / 13′). L’OM se fait encore peur dans la profondeur, cette fois côté droit, mais Saliba revient bien (14′). Enorme occasion pour Luan Peres, qui dévie un ballon de la tête et va le récupérer dans la surface, sa frappe trouve le poteau (19′). Bon centre de Lirola qui trouve Dieng, sa tête un peu lobée ne trompa pas Muslera (23′). L’OM doit être plus efficace et faire attention à la profondeur surtout côté gauche, Peres est en difficulté dans ce rôle de latéral. Feghouli a encore une occasion en contre et dans le dos du défenseur brésilien, idem pour Yedlin. Cicaldau passe encore entre les lignes, son centre est dévié par Caleta Car dans ses propres buts (2-0 / 30′). L’OM souffre sur les ballons long et se montre incapable de trouver Milik. Bon coup franc de Guendouzi, il trouve la tête de Dieng mais Muslera sort une belle parade (37′). Gueye combine avec Guendouzi, en entrant dans la surface l’attaquant sénégalais décoche une grosse frappe qui heurte la barre (41′). L’OM s’est fait bouger et a aussi manqué de réalisme dans ces 45 premières minutes…

Le côté gauche en souffrance

Pas de changements à la mi-temps. Lirola sert Milik devant la défense qui glisse pour Dieng qui ne peut pas redresser assez pour marquer dans un angle fermé. L’OM a le ballon face à un bloc très bas, avec deux buts d’avance Galatasaray attend. Les cartons jaunes s’enchainent pour les marseillais… Konrad entre à la place de Gueye, l’OM retrouve son 3-3-3-1. Pas le temps de tenter une action, qu’une nouvelle perte de balle cette fois de Saliba, un boulevard s’ouvre côté droit, personne ne suit au second poteau dont Peres, Feghouli marque le but de la victoire (3-0 / 65′). Dieng obtient un penalty dans la foulé, il n’est pas forcément touché mais Milik s’en moque et transforme en deux temps (3-1 / 68′). Dans la foulée, l’OM se fait encore prendre dans le dos, Feghouli perd son duel avec Lopez sorti, Diagne rate sa frappe… c’était chaud (69′). Dieng est encore trouvé en profondeur mais il rate un contrôle compliqué (81′). L’OM dort encore et se fait une nouvelle fois prendre dans le dos, Saliba laisse filer Babel qui trouve la lucarne (4-1 / 82′). Juste derrière, Milik est trouvé au second poteau et ne rate pas sa tête, pour la confiance (4-2 / 85′). Guendouzi tente sa chance, mais Muslera est attentif. Triste défaite…

Dans le même temps, la Lazio s’est imposé 3-0 à Moscou, mettant l’OM à 4 points et donc dans l’impossibilité de poursuivre son aventure en Ligue Europa. Pour rappel, le 3e sera reversé en Ligue Europa conférence, mais est ce que cela vaut le coup ?