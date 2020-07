Grosse OA pour Balerdi, prolongation pour Villas-Boas et le recrutement de stars… les infos et rumeurs mercato OM de ce vendredi

Tous les soir à 20h10 retrouvez les infos et rumeurs mercato OM. Au menu ce vendredi : le prix de l’option d’achat de Balerdi, une éventuelle prolongation pour AVB et la stratégie de recrutement selon Boudjellal…

Une option d’achat de 12M€ pour Balerdi ?

Le coach portugais de l’OM, André Villas-Boas veut recruter un défenseur central et aurait fait de Leonardo Balerdi une de ses priorités. Des discussions ont bien été engagées avec Dortmund pour obtenir le rapidement le prêt de l’ancien joueur de Boca Junior.

Selon les dernières informations du quotidien « Bild » ces négociations tourneraient autour du montant de l’option d’achat. Celui-ci pourrait ainsi être de 12 millions d’euros, précise le journal Allemand.

« C’est un jeune avec beaucoup de potentiel, il ne compte pas énormément de matchs cette saison, mais après le confinement il a d’avantage joué. C’est un joueur pas très rapide mais il compense ça avec son bon sens de l’anticipation, il aime bien monter avec la balle au pied, il prend pas mal de risques. Si il est bien utilisé à l’avenir, il peut facilement décrocher une place de titulaire dans une équipe jouant l’Europa League voire Ligue Des Champions. Il y a pas mal de monde à son poste à Dortmund, Hummels et Piszczek sont titulaires indiscutables, la place restante se joue entre Akanji, Zagadou et Balerdi… » Bundesliga France – source : FCMarseille

Villas-Boas n’exclut pas une prolongation ?

Dans un entretien accordé à l’Equipe, André Villas-Boas est très clair. Il revient sur choix de rester et donc de revenir sur sa parole publique. Le coach ne ferme pas la porte à une possible prolongation de son contrat…

très dur de revenir sur ma parole… Tu perds un peu la face — Villas-Boas

Le départ de Zubizarreta ? Ces moments ont été très difficiles pour moi, c’est très dur de revenir sur ma parole alors que je m’étais exposé publiquement. Tu perds un peu la face. Les joueurs, et seulement les joueurs, ont été la clé pour me faire changer d’avis. C’est d’ailleurs la première chose que j’ai voulu faire le jour de la reprise, leur rendre hommage. (…) Prolonger avec l’OM ? C’était trop tôt. On venait d’avoir une grosse confrontation, et je ne pensais pas que c’était le moment. Plus tard ? Je ne sais pas, les choses sont bien comme ça, on travaille bien, on va regarder comment la saison va se dérouler. Tout le monde connaît mes intentions, je n’ai pas besoin de les répéter tout le temps. J’ai entraîné onze ans, je veux faire plus ou moins quinze ans, il me reste quatre ans. Cela ne dépend pas de moi. J’ai reçu une offre que j’ai refusée.On va voir… J’ai toujours voulu faire une Coupe du monde. J’ai de l’attirance pour le Japon, c’est un poste qui me plairait, j’étais proche de leur sélection, à une époque. On verra. » André Villas-Boas – source : L’Equipe

Vente OM – Pour Boudjellal recruter des « immenses stars » est une stratégie payante !

Au cours d’un entretien accordé à RMC Sport, l’ancien président du RCT Mourad Boudjellal a voulu bien faire comprendre que le projet de rachat de l’OM porté par Mohamed Ajroudi était très ambitieux. Il explique également pourquoi le recrutement de grandes stars du football peut être une stratégie de recrutement payante à Marseille.

si l’OM avait signé ces deux dernières années une immense star, peut-être qu’ils n’auraient pas aujourd’hui 130 millions de pertes…

« Mais je pense, et ça va faire bondir des gens, que si par exemple l’OM avait signé ces deux dernières années une immense star, peut-être qu’ils n’auraient pas aujourd’hui 130 millions de pertes. Peut-être que cette star, dans un club comme l’OM qui a un vrai potentiel public, consommateur, folie, engouement au-delà de Marseille et dans la Méditerranée, aurait généré beaucoup plus de produits que les charges qu’elle aurait engendrée. Et s’il y a un club en Europe qui peut faire ça, qui peut s’autoalimenter sur des stars tout en s’appuyant sur un actionnariat solide, c’est l’OM. Mais ça, il faut le voir. Moi je ne vois que ça ! Il y a quelques années, pour Mbappé, 200 millions, on a crié au scandale… Ce n’était peut-être pas une mauvaise affaire du Paris Saint-Germain. Ça, c’est la démarche entrepreneuriale qu’il faut avoir dans un club comme l’OM. Si vous voulez diriger l’OM, vous êtes obligé de voir ça, ce potentiel économique qui existe dans cette ville, cette région, et toute la richesse que peut générer ce club pour faire un recrutement très ambitieux. » Mourad Boudjellal – Source : RMC Sport (10/07/2020)