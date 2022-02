Grosse perte sur les Droits TV ? Pas de supporters à Metz et DCC fatigué du mercato… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi : Canal+ pourrait encore faire baisser le droits TV, encore un arrêté pour interdire le déplacement des supporters marseillais et Caleta Car fatigué par les rumeurs mercato…

Les droits TV encore en baisse ?

Les droits TV inquiètent toujours l’OM et les clubs de Ligue 1. Le jugement de l’affaire entre Bein Sports et Canal+ sera rendu le 31 mars. Les conséquences pourraient être dramatiques pour le football français.

C’est une affaire qui dure depuis plus d’un an désormais. La situation des droits TV inquiète le football français. En effet, l’affaire Mediapro a laissé de sérieuses traces encore aujourd’hui. Les conséquences financières chez les clubs français sont extrêmement difficiles.

De plus, l’attitude de la LFP dans cette affaire n’aide pas énormément. En effet, Canal+ paye un montant de 300 millions d’euros alors qu’il ne diffuse que 2 matches par journée. Soit 50 millions d’euros de plus qu’Amazon Prime qui diffuse toutes les autres rencontres.

Canal+ a fait appel de cette décision

Face à cette situation, Canal+ avait fait appel de cette décision. Cette dernière est débattue cette semaine devant la Cour de Versailles. Le verdict devrait intervenir le 31 mars prochain. Une chose est sure, le verdict qui sera rendu peut inquiéter chacune des équipes françaises. Si Canal+ obtient gain de cause dans cette affaire, Bein Sports ne devrait pas pouvoir assumer le montant à verser. Reste à savoir comment évoluera cette affaire d’ici les prochaines semaines.

Pas de supporters à Metz

L’histoire se répète de plus en plus ces dernières années. La rencontre entre le FC Metz et l’Olympique de Marseille prévue ce dimanche à 20h45 se jouera sans aucun supporter olympien. Après l’interdiction de déplacement déjà en vigueur à Nice mercredi dernier, c’est cette fois-ci la Préfecture de la Moselle qui a annoncé à travers un communiqué l’interdiction de « la présence des supporters marseillais au stade Saint-Symphorien et au centre-ville de Metz » pour cette rencontre.

Une décision qui intervient à cause des « risques avérés de troubles à l’ordre public lors du match ». Toujours d’après ce qu’indique le communiqué de la Préfecture de la Moselle, cette restriction s’appliquera « de 12 heures à minuit, l’accès au stade ainsi que la circulation et le stationnement sur la voie publique de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel. Les personnes affichant leur qualité de supporters marseillais, par le port de maillots ou écharpes par exemple, ne pourront pas se rendre ni au stade pour assister au match, ni au centre-ville de Metz »

Ça nous transcende et j’espère que l’alchimie continuera comme ça – Mattéo Guendouzi

En août dernier, Mattéo Guendouzi s’était dit heureux d’être apprécié par les supporters. Il avait même évoqué leur importance dans les tribunes dans chacune des rencontres disputées par l’OM depuis le début de la saison. Pas sûr que cette interdiction de déplacement pour la deuxième fois consécutive fasse plaisir à l’ensemble des joueurs. Une chose est sûre, les joueurs devront faire de leur mieux pour ramener les trois points à Marseille dimanche.

« Ça fait plaisir que les supporters m’apprécient beaucoup. Je vais faire le maximum pour que ça dure le plus longtemps possible. Je me suis toujours battu pour mon club et aujourd’hui je m’identifie beaucoup à mon club de Marseille et les supporters peuvent s’identifier à moi aussi j’espère. (…) Les supporters marseillais sont incomparables. A Arsenal, ça n’a rien à voir. C’est totalement différent, le Vélodrome : c’est la plus belle ambiance. Ça nous transcende et j’espère que l’alchimie continuera comme ça. » Mattéo Guendouzi – Source : Conférence de presse (26/08/21)

Je sais que mon nom reviendra l’été prochain — Caleta Car

« Chaque mercato, c’est pour moi! A chaque fois, les journaux parlent de moi si je pars ou non. Mais je suis toujours là. Je ne sais pas au sujet de mon avenir. Il faut trois parties pour trouver un accord et ça n’a pas été le cas. L’été, c’est dans longtemps. Il reste beaucoup de travail ici avec Marseille. Je suis ici. Je vais tout donner pour garder cette seconde place et se qualifier en Ligue des champions. Je sais que mon nom reviendra l’été prochain sur le mercato mais je ne veux pas y penser. Je serai vraiment déçu si je pars Marseille sans rien n’avoir gagné. (…) Chaque mercato, c’est pour moi. J’ai entendu: ‘il va partir ça’, ‘le club ne veut pas’. Je suis déjà fatigué de ces infos. Je suis toujours ici, je suis vraiment heureux d’être dans ce club. J’ai eu des opportunités intéressantes qui ne se sont pas conclus. Si des opportunités arrivent, on verra. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Je suis un joueur sous contrat avec l’OM. » » Duje Caleta Car – source : Conférence de presse (11/02/2022)

