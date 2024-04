Grosse polémique, Arbitrage, nouvelle sanction… Les 3 infos OM du 03/04/2024

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

OM : Nouvelle sanction à venir !

Après le Classique OM – PSG, le club marseillais devraient être sanctionné par la commission de discipline de la LFP. Une partie du Virage sud devrait une nouvelle fois être fermée après l’utilisation de feux d’artifices.

En effet, le Commando Ultra a utilisé des feux d’artifices pour enflammer le stade lors de l’entrée des joueurs. Si les South Winners ont râlés car cela a caché leur tifo, la Ligue ne devrait pas apprécier. Selon la Provence, l’Olympique de Marseille a reçu une convocation par la Commission de discipline de la LFP ce mardi. Le club pourrait même être sanctionné au maximum d’un huis clos total. En effet, le FC Nantes avait été puni à cette hauteur après un incident similaire dans sa tribune. Reste à savoir si le prochain match de l’OM au Stade Vélodrome surement face à Nice (car le délai est trop court pour le match de vendredi face au LOSC) se jouera avec ses supporters…

A LIRE : OM : Roustan réclame une suspension de 6 mois pour ce dirigeant du PSG !

La Provence précise, « l’OM devrait être sanctionné d’une amende salée, le CU84 pourrait de son côté voir sa zone fermée. Si la commission punit d’un huis clos partiel le pionnier des groupes ultras en France, cela serait la deuxième fois cette saison, après OM-Rennes (3 décembre), cette fois en raison d’un craquage de fumigènes le soir de la réception de Lille. D’autres associations de supporters ont subi la même punition : contre Strasbourg (12 janvier), les Fanatics, les MTP et le CA OM étaient suspendus, laissant aux seuls Dodgers le soin de garnir le Virage Depé. L’usage d’engins pyrotechniques, l’utilisation de laser et (les) expressions orales constatées durant l’Olympico avaient été invoqués par la LFP pour justifier sa décision. »

OM – PSG : Dugarry dézingue l’arbitre !

Suite aux polémiques liées à l’arbitrage du classique OM – PSG ce dimanche soir, Christophe Dugarry a lancé un débat dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC.

Qu’est-ce qui ne va pas ? Pourquoi y a-t-il constamment des erreurs ? A quoi sont-elles dues ? Christophe Dugarry s’est posé ce type de questions sur RMC, après de nouvelles décisions arbitrales litigieuses lors d’OM-PSG.

« Je me suis toujours posé la question quand il y a des erreurs d’arbitrage: qu’est-ce qu’il se passe dans leur tête? », a-t-il expliqué lundi dans Rothen s’enflamme. « Aujourd’hui il nous explique le pourquoi du comment après le match. Il justifie pourquoi il a pris ses décisions. Pour moi, ses décisions ne sont pas bonnes, il commet deux erreurs dans l’interprétation. Et une nouvelle fois, on comprend quand il nous explique tout ça qu’il y a une interprétation du règlement qui est faite. »

🔥 Le programme de Rothen s’enflamme, avec ce soir Eric di Meco et Christophe Dugarry. #RMClive pic.twitter.com/wiQZyY5p8L — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 1, 2024

« Si le règlement est comme M. Bastien l’explique, c’est que c’est le règlement est mal foutu. Si c’est pas tout à fait ça, c’est que c’est lui qui l’interprète mal. Moi ce qui m’intéresse, c’est qu’il a donné son interprétation, on l’a entendu et on n’est pas d’accord. J’ose espérer qu’au niveau de l’arbitrage, il y a aussi des arbitres qui ne sont pas d’accord avec son interprétation, sinon il y a un énorme décalage. J’espère que les arbitres vont faire une réunion entre eux et lui dire que son explication n’est pas bonne. »

OM-PSG : Christophe Dugarry tacle l’arbitre https://t.co/F79viYJWoZ — Foot Mercato (@footmercato) April 1, 2024

A LIRE AUSSI : OM : La réponse cinglante de Zeroual

L’ancien champion du monde 1998 poursuit : « L’intérêt est que les arbitres soient meilleurs, que ces erreurs ne soient plus commises. Je ne suis pas d’accord sur ses explications, mais ce que je me suis toujours demandé, c’est s’ils sont nuls ou malhonnêtes. Et là je me pose de nouvelles questions: peut-être que c’est le règlement qui n’est pas assez précis, mal foutu, mal interprété, mais pour quelles raisons ? »

Concurrents OM : Grosse polémique d’arbitrage et de VAR pour Lyon !

Nouvelle polémique suite aux décisions arbitrales litigieuses de Stéphanie Frappart lors de la demi-finale de Coupe de France entre Lyon et Valenciennes. Les joueurs du club nordiste ont affiché leur écœurement après cette rencontre.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Après la victoire 3-0 de Lyon face à VA, les décisions polémiques de Stéphanie Frappart étaient au cœur de l’après match. Anthony Knockaert n’a pas mâché ses mots au micro de beIN Sports : « Je pensais qu’on allait le faire. Le penalty, je n’ai pas vu les images mais cela me semble très léger. Quelques instants avant, il y a pareil et elle (Mme Frappart) ne siffle pas. Là, c’est dans la surface, elle siffle. Est-ce que c’est parce que c’est un grand club ? Je ne sais pas. Je pèse mes mots. Ils peuvent me suspendre, je n’en ai rien à faire parce que c’est dur. C’est dur d’accepter quand tu es dernier de Ligue 2 et que tu vois un scénario de match comme ça. »

A lire : OM : Roustan réclame une suspension de 6 mois pour ce dirigeant du PSG !

Est-ce que c’est parce que c’est un grand club ? Je ne sais pas

Ahmed Kantari, l’entraîneur de Valenciennes s’est voulu moins virulent : « J’ai le droit de dire « no comment ». Vous connaissez mon avis, il n’y a pas faute sur notre but. Eux marquent un penalty alors que Lacazette s’appuie sur mon défenseur, mais je ne vais pas taper sur l’arbitrage. Chacun se fera son opinion mais, vu notre première période, ces faits de jeu ont beaucoup pesé… Mais je n’ai pas envie de laisser la colère me submerger, je suis heureux de ce qu’on a proposé techniquement et tactiquement. On va s’appuyer sur ce match pour la suite en L2. Les joueurs n’ont pas le droit de faire moins sur la fin de saison. »

Le journal l’Equipe lui a donné la note de 1/10 !

Il y’a 24 000 arbitres officiels de football en France. Pendant combien de temps on va nous faire croire que Stéphanie Frappart est parmi les 15 meilleurs de notre pays. Pourquoi ce totem d’immunité ? pic.twitter.com/U8O05YXKno — PiedsCarrés (@PiedsCarres) April 3, 2024