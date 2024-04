OM : La réponse cinglante de Zeroual

Après que la polémique ait éclaté ce dimanche sur le tifo organisé par les South Winners mettant à l’honneur, Rachid Zeroual a répondu aux questions de RMC.

Ce dimanche avant que la rencontre entre l’OM et le PSG ne débute, les South Winners avaient organisé un déploiement d’un tifo. Ce dernier mettait l’humoriste et comédien marseillais Redouane Bougheraba à l’honneur. Certains supporters y voyaient une erreur, surtout le jour du 4e anniversaire de la mort de Pape Diouf et la venue d’Eric Gerets à qui l’OM a rendu hommage. Rachid Zeroual, leader des South Winners, a répondu à ces critiques sur RMC.

« Et depuis quand on doit rendre des comptes sur nos tifos ? (…) Une enquête pour savoir d’où ça vient ? Et sur le feu d’artifice des Ultras, qui a gâché notre deuxième tifo, il y aura une enquête ? Sur les banderoles des Fanatics, qui veulent se faire des bisous avec les ultras parisiens, il y aura une enquête ? Et la défaite à 11 contre 10, on n’en parle plus du coup ? C’est une blague… Cela fait 37 ans que l’on fait des tifos et on continuera à en faire, quitte à déranger. Quand on a mis à l’honneur le Pape, j’aurais aimé voir autant de réactions de l’OM et des pseudo-supporters », a rétorqué Rachid Zeroual dans un entretien accordé à RMC.

🚨EXCLU RMC SPORT : Rachid Zeroual, emblématique leader des South Winners, groupe qui a confectionné le tifo en l’honneur de Redouane Bougheraba dimanche soir lors d’OM-PSG, donne sa version des faits. En assurant que le club était au courant.https://t.co/mWnZcpKed9 pic.twitter.com/ukPtbTNIfw — RMC Sport (@RMCsport) April 1, 2024

Ça n’a rien à voir avec Amazon ! C’est n’importe quoi

Redouane Bougheraba a donné sa version à La Provence. D’après lui, cela n’aurait aucun rapport avec Amazon ou à son spectacle au Vélodrome qui devrait avoir lieu en juin prochain.