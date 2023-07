Groupe, stage, matches amicaux… les éléments clés de la préparation de l’OM !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Avant un calendrier du mois d’août très rempli, l’OM attaque son stage de préparation en Allemagne. Deux matches amicaux sont prévus avec un groupe renforcé par de jeunes éléments du centre de formation.

L’OM a gagné son premier match amical face à Nîmes samedi dernier, le groupe s’est envolé pour un stage de présaison en Allemagne. En tout, les marseillais vont disputer 4 matches amicaux dont un dernier au Vélodrome face au Bayer.

Le groupe parti en stage en Allemagne

Payet est absent pour raisons personnelles, par contre Lirola, Amavi, Konrad, Elmaz ou encore Ben Seghir n’ont pas été conviés.

Gardiens: Pau Lopez, Simon Ngapandouetnbu, Jelle Van Neck

Défenseurs : Renan Lodi, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba, Isaak Touré, Jonathan Clauss, Roggerio Nyakossi, Brice Negouai, Emran Soglo

Milieux : Jordan Veretout, Ruslan Malinovskyi, Geoffrey Kondogbia, Azzedine Ounahi, Matteo Guendouzi, Valentin Rongier, Pape Gueye

Attaquants : Cengiz Ünder, Amine Harit, Vitinha, François Mughe, Iuri Moreira, Ange Lago, Bilal Nadir

Après cette préparation et le tirage au sort de l’adverssaire de l’OM en 3e tour aller de Ligue des Champions, le mois d’août de l’OM s’annonce costaud. Car au delà des premières journées de Ligue 1, l’OM va devoir disputer le troisième tour préliminaire en Ligue des Champions, suite à sa troisième place en championnat. Si le club olympien passe cette étape, il faudra ensuite jouer un barrage en aller/retour. Ce peut donc potentiellement faire une série de sept rencontres à disputer du 8 ou 9 août jusqu’au 29 ou 30 aout.

Le calendrier de l’#OM pourrait être vraiment dense en août ! Entre #Ligue1 et tours préliminaires de #LiguedesChampions 08 août: 3e tour aller de LDC

12 août: 1e journée de L1

15 août: 3e tour retour de LDC

19 août: 2e journée de L1

22 août: barrage aller de LDC

26 août:…

Les prochaines dates clés pour l’OM

10 juin : Ouverture officiel du mercato estival 2023

03 juillet : Reprise de l’entrainement

15 juillet : OM vs Nîmes (2-0 – doublé de Vitinha)

17 juillet: Départ en stage en Allemagne

22 juillet : KAS Eupen vs OM (Allemagne (huis clos / Twitch OM)27 juillet : RKC Waalwijk vs OM (Allemagne (huis clos / Twitch OM)

2 août : OM vs Bayer Leverkusen (Vélodrome / W9)

8-9 août : Troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions

12-13 août : Première journée de Ligue 1

15 août: Troisième tour préliminaire retour de la Ligue des champions

19-20 août: Deuxième journée de Ligue 1

22-23 août : Barrage éventuel aller de la Ligue des champions

26-27 août : Troisième journée de Ligue 1

29-30 août : Barrage éventuel retour de la Ligue des champions

Sturm Graz, TSC Bačka Topola, Panathinaikos ?

Quel adversaire va affronter l’OM en tour préliminaire ? On connait déjà 2 clubs : Sturm Graz et le TSC Bačka Topola. L’OM étant tête de série, ils évitent tout de même les des clubs plus huppés : Braga (Portugal), PSV Eindhoven (Pays-Bas) et les Glasgow Rangers (Écosse). Marseille peut également rencontrer les vainqueurs des confrontations du 2ème tour qui sont : Le SK Dnipro (Ukraine), le KRC Genk (Belgique), le Servette FC (Suisse) et le Panathinaikos (Grèce). Tirage au sort le 24 juillet prochain !

– Le 3e du championnat du Portugal : Braga

– Le 2e du championnat des Pays-Bas : PSV

– Le 2e du championnat d’Autriche : Sturm Graz

– Le 2e du championnat d’Ecosse : Rangers

– Le 2e du championnat de Serbie : TSC Bačka Topola

Pour les deux clubs restants, il doit y avoir un 2e tour préliminaire entre les 4 suivants :

Aller : 25 juillet / retour : 1 août

Panathinaïkos vs SK Dnipro

Servette Genève vs Racing Genk