Guendouzi lance le match OM – PSG

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à l’OGC Nice (1-3) ce dimanche lors de la 22e journée de Ligue 1. Un gros coup dur pour les marseillais à quelques jours du choc face au PSG en coupe de France. Mattéo Guendouzi s’est d’ailleurs directement projeté sur cette rencontre.

A lire aussi : OM – Tudor : « On doit oublier ce match et penser au PSG »

C’est un véritable coup d’arrêt pour l’OM qui a chuté à domicile face à l’OGC Nice ce dimanche soir au vélodrome (1-3). le milieu de terrain du club marseillais préfère se projeter sur le match face au PSG ce mercredi en coupe de France et promet de soir un OM prêt et conquérant.

A lire aussi : OM – OGC Nice : TERRIBLE DESILLUSION A 3 JOURS DU PSG ! VITINHA, PAYET… Les choix de TUDOR !

« Ça va être un gros match, on sait qu’il y a de très bons joueurs des deux côtés, prévient-il. Sur l’efficacité, il va falloir qu’on soit bons sur les contre-attaques parce que c’est une équipe qui peut être redoutable devant. Ils ont des joueurs de qualité qui peuvent marquer à n’importe quel moment. On a fait de très bonnes choses depuis le début de saison. Ce n’est pas parce qu’on a perdu ce match qu’on sera moins confiants pour mercredi. On va bien attaquer ce match et on sera prêt. (…) « On a un bel effectif, ajoute-t-il. Au mercato, on a recruté de très bons joueurs qui vont pouvoir nous aider. En termes d’effectif, tout le monde sera prêt, on aura des joueurs sur le banc. On a un bel effectif et on va pouvoir enchainer les matchs. » Mattéo Guendouzi. – zone mixte (05/02/2023)

A lire aussi : Fan Cam OM – Nice : Les supporters marseillais déçus par la compo de Tudor (Vitinha, Payet), gros message au PSG !