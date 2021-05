Guendouzi, Vidal, Gerson, Valery… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme toutes les semaines, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine. Au programme ce dimanche : ça se précise pour Guendouzi et Vidal. La piste du crack brésilien Gerson et Valery comme doublure de Lirola?

Mercato OM : Longoria prêt à mettre un gros montant sur un crack brésilien conseillé par Sampaoli ?

Si toutes les lignes de l’effectif sont sujettes à des arrivées lors du prochain mercato estival, l’OM se serait déjà activé de manière pressante pour un milieu de terrain brésilien très prometteur selon le site Globo Esporte…

Après le départ de Morgan Sanson du côté de la Premier League, et les arrivées décevantes d’Olivier Ntcham et Mickaël Cuisance au poste de milieu relayeur, Jorge Sampaoli aurait suggéré un nom à son président Pablo Longoria. Il s’agirait de Gerson, milieu de terrain de Flamengo âgé de 24 ans selon les informations du media local Globo Esporte.

L’OM aurait fait une offre de 25M€ pour le milieu de terrain de Flamengo, Gerson sur les recommandations de Sampaoli. Le club Carioca voudrait ajouter des bonus pour arriver à 30M€. Tulio de Melo s’occupe des discussions entre les 2 clubs. info Globoesporte — baillif dominique (@BaillifD) May 14, 2021

Sur le dossier Gerson ,d’après Goal Brésil le joueur aurait donné son accord à l’OM pour rejoindre le club phocéen. — baillif dominique (@BaillifD) May 14, 2021

une offre de 25m€ pour gerson ?

En effet toujours selon le même média, l’Olympique de Marseille aurait formulé une offre de 25 millions d’euros pour enrôler Gerson. Mais Flamengo espérerait atteindre les 30 millions en insérant des bonus dans la transaction. Et selon le site Goal Bresil, le milieu relayeur brésilien aurait donné son accord pour rejoindre l’OM la saison prochaine.

Mercato OM : Longoria avance à grand pas dans le dossier Vidal?

L’Olympique de Marseille cherche à renforcer son milieu de terrain pour la saison prochaine. La direction marseillaise négocierait actuellement avec Arturo Vidal.

Avec plusieurs pertes de joueurs cet été, l’Olympique de Marseille devra fortement se renforcer cet été, notamment au milieu de terrain. Boubacar Kamara est annoncé sur le départ et ce qui est sûr, c’est qu’il faudra le remplacer. Pour se faire, les dirigeants olympiens seraient en négociations avec l’agent d’un joueur que Jorge Sampaoli connait bien: Arturo Vidal.

ARTURO VIDAL DISCUTE AVEC L’OM !

Non désiré par l’Inter Milan, notamment à cause des difficultés financières que connait le club, Arturo Vidal pourrait être libéré par le club italien. Son agent serait d’ailleurs en discussions avec la direction marseillaise. Celle-ci n’assumera pas le salaire du milieu de terrain chilien qui s’élève à 6M d’euros. L’OM négocierait pour faire tomber la somme à environ 4M d’euros pour un contrat de deux ans.

🔄Arturo Vidal devrait quitter l’Inter cet été. L’hypothèse la plus crédible mènerait à l’OM. Son agent, chercherait un accord financier avec le club. L’OM ne s’alignera pas sur son salaire (~6M€/an), mais pourrait aller jusqu’à 4M€/an sur 2 ans. (@FcInterNewsit) #TeamOM pic.twitter.com/q9Fxw8daU4 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) May 10, 2021

Mercato OM : Longoria piste la doublure de Lirola en Premier League ?

Pablo Longoria va devoir recruter à toutes les lignes cet été. Alors que le président de l’OM négocie avec la Fiorentina pour le transfert définitif de Pol Lirola, il pourrait lui trouver une doublure en Angleterre…

Prêté depuis janvier par la Fiorentina, Pol Lirola a convaincu l’OM de le garder. Reste à convaincre le club italien de baisser l’option d’achat fixé à 12M€. Cependant, Longoria va devoir aussi lui trouver une doublure car Hiroli Sakai va quitter le club pour retourner au Japon. Le président aurait une piste en Premier League…

Longoria vise Yan Valery ?

Selon Footmercato, Pablo Longoria pourrait tenter de recruter Yan Valery. L’ancien international français U18 est suivi depuis le mois de janvier. Ce dernier s’était révélé en Premier League il y a deux ans, Le joueur est aussi dans le viseur du Borussia Mönchengladbach et Newcastle. Le défenseur d’1m80 (22 ans) appartient à Southampton, il était prêté cette janvier à Birmingham (Championship), il lui reste deux ans de contrat avec les Saints.

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Ronald Zubar, ancien joueur devenu agent, donne son avis sur Lirola.

12M€, MAINTENANT JE COMPRENDS POURQUOI — ZUBAR

« Pour moi c’est le meilleur au poste en championnat. C’est le meilleur latéral droit de Ligue 1, carrément et de loin ! Lirola est au-dessus de Celik. Des lacunes défensives ? C’est parce qu’il est très haut sur le terrain, le système mis en place par Sampaoli fait que. Je l’ai aussi vu être solide quand il fallait, être bien placé, tacler au bon moment ou être propre dans des interventions. Il ne commet pas beaucoup de fautes. Il a une connotation plus offensive que défensive, comme beaucoup de latéraux. J’adore ce joueur, il est monté crescendo, il s’adapte à l’adversité, aux différents systèmes. 12M€, maintenant je comprends pourquoi. Je pense même qu’il y a des joueurs capables de mettre plus sur la table vu ce qu’il a fait. Si Lirola fait une saison complète à ce niveau-là, tu peux comme ça tu peux bien le revendre derrière ! » Ronald Zubar – source : Débat Foot Marseille (13/05/2021)

Mercato OM : ça se confirme pour Guendouzi

Annoncé récemment dans le viseur de l’Olympique de Marseille par le journal l’Equipe, Mattéo Guendouzi figurait bien dans les plans du club marseillais pour ce mercato estival. C’est en tout cas ce que confirme le journal La Provence ce vendredi.

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le milieu de terrain d’Arsenal, porté cette saison au Hertha Berlin, ne date pas d’aujourd’hui. Son nom avait déjà circulé lors du mercato estival 2020. Récemment le journal l’Equipe indiquait que l’OM n’avait pas abandonné l’idée de recruter le milieu de terrain français. Le journal la Provence confirme cet intérêt notamment lié au départ probable de Bouba Kamara. Les dirigeants marseillais envisagent un prêt sur ce dossier.

Victime d’une fracture du métatarse, Mattéo Guendouzi (22 ans) sera indisponible pour trois mois environ. D’après les informations du quotidien régional, l’intérêt de l’Olympique de Marseille ne le laisse pas indifférent, notamment si le club se qualifie pour la coupe d’Europe.

Thank you for all your messages ! I’m good but disappointed to not be there to help the team for the end of the season. Be strong 🔵⚪️ #HaHoHe pic.twitter.com/IClBWfHWt8 — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) May 7, 2021

Il a une superbe qualité de passe et une très très bonne vision de jeu

Spécialiste du championnat allemand, le compte Twitter Bundesliga France nous a avait récemment détaillé le profil de l’ancien joueur de Lorient…

« Guendouzi est plutôt complet, il est capable de se projeter pour créer le surnombre. Il a un très bon sens de l’anticipation mais a plus de mal quand il s’agit de défendre en un contre un. Il a une superbe qualité de passe et une très très bonne vision de jeu, il est capable de faire des transversales sorties de nul part. Il n’utilise pas vraiment son pied gauche, ce qui est handicapant à certains moments. Ça peut être une bonne recrue pour l’OM parce qu’il connaît le championnat français, mais il y a également une possibilité qu’il prenne l’OM de haut et qu’il se prenne pour la star de l’équipe car il peut prendre la grosse tête très rapidement. Si son comportement est bon, il peut aller loin. (…) Je ne connais pas vraiment les méthodes de Sampaoli mais j’imagine qu’il aime quand le joueur se défonce… Quand il a un bon état d’esprit, il se défonce vraiment. Donc je pense que ça peut coller mais il n’est pas toujours très concerné… » BundesligaFR – Source : Football Club de Marseille (12/05/21)