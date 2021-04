Guerre déclarée à l’UEFA, la menace s’accentue pour Milik, Longoria souhaite durcir les négo pour Lirola… Les 3 infos OM de ce dimanche!

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : les clubs européens veulent lancer la Super Ligue Européenne, les cadors de Serie A lorgnent autour de Milik, Longoria veut négocier l’option d’achat de Lirola.

OM : La réponse cinglante de l’UEFA aux clubs signataires de la Super Ligue Européenne !

La nouvelle a eu l’effet d’une onde de choc. Douze clubs majeurs d’Europe ont annoncé vouloir lancer une Super Ligue Européenne en contestation de l’UEFA. Mais cette dernière prépare déjà des sanctions stratosphériques…

À la veille de l’annonce de l’UEFA au sujet d’un nouveau format de la Ligue des Champions à partir de 2024, douze clubs européens, et non des moindres, ont annoncé vouloir lancé une Super Ligue Européenne. Concurrente donc à la nouvelle Ligue des Champions.

Ces clubs, dont l’OM manque pour l’instant (Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelone, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter Milan, AC Milan et la Juventus) se lancent dans un bras de fer tonitruant avec l’UEFA. Mais l’instance internationale est prête à user de sanctions exemplaires…

Communiqué de l’UEFA et des Ligues italienne, espagnol et anglaise : Les clubs qui participeront à la Superleague seront bannis des champions domestiques et les joueurs pourraient être bannis des sélections nationales. https://t.co/rAacTj7L3s — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) April 18, 2021

Les clubs bannis des championnats et les joueurs des sélections nationales ?

En effet à travers un communiqué, l’UEFA nous apprend que « les clubs qui participeront à la Superleague seront bannis des champions domestiques et les joueurs pourraient être bannis des sélections nationales« . De quoi atténuer les ardeurs des principaux concernés ? Réponse dans les jours, voire les heures à venir…

OM Mercato : Une grande menace venue d’Italie pour Milik ?

Arrivé en janvier à l’Olympique de Marseille en provenance du Napoli, Arek Milik serait déjà courtisé par de nombreux clubs l’été prochain. Et selon le journaliste de Tutto Juve Massimo Pavan, le polonais serait très courtisé en Italie…

Arek Milik a rejoint les rangs de l’OM en janvier dernier sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire, à hauteur de 8M€ + 4 de bonus et un pourcentage à la revente pour le Napoli. Toutefois, ces dernières semaines de nombreuses informations concordent pour un possible départ du buteur polonais dès le prochain mercato estival. Et le nombre de prétendants ne ferait qu’augmenter selon le site italien Tutto Juve…

Milik, futuro sempre più lontano dal Marsiglia https://t.co/zPZv8DREOV — TuttoJuve.com (@TUTTOJUVE_COM) April 17, 2021

outre la juve, 4 autres clubs italiens seraient intéressés par milik

En effet selon les informations de journaliste italien Massimo Pavan, pour Tutto Juve, Milik n’intéresserait pas seulement la Juventus Turin. Il serait également dans le viseur de l’AS Rome, l’inter Milan, le Milan AC et la Fiorentina. De quoi compliquer encore la tâche de Longoria pour le conserver…

« En Italie, ils semblent convaincus que Arkadiusz Milik quittera l’Olympique de Marseille sans la Ligue des champions. La Juventus l’attendrait à bras ouverts, mais Milik serait également surveillé de près par l’AS Rome, la Fiorentina, l’Inter et l’AC Milan » Massimo Pavan – Source : Tutto Juve

OM Mercato : Longoria prêt à forcer la main de la Fiorentina pour Lirola ?

Grand artisan de la victoire de l’Olympique de Marseille contre Lorient hier soir, Pol Lirola a inscrit un doublé décisif pour la course à l’Europe. Et son directeur sportif serait prêt à négocier son achat définitif selon le journal L’Équipe…

L’Olympique de Marseille est parvenu à se défaire du piège lorientais au Stade Vélodrome. D’abord mené 1-0, les marseillais ont réussi à retourner la situation pour s’imposer au bout du suspense grâce au second but de la partie de Pol Lirola. Une performance qui n’est pas restée anonyme. À l’issue de la rencontre, le latéral droit espagnol s’est exprimé au sujet de son avenir, et s’est montré enthousiaste à l’idée de rester à l’OM : « Je suis serein, je cherche à jouer au maximum tous les matchs pour convaincre l’OM que le club peut compter sur moi« .

Toutefois, son avenir ne dépend pas que de lui comme le rappelle le quotidien L’Équipe…

Longoria veut négocier à la baisse l’option d’achat de lirola ?

Selon les informations du journal L’Équipe, le directeur sportif de l’OM espèrerait diminuer le montant de 12 millions d’euros de l’option d’achat de Lirola en vue d’un transfert définitif. En effet Pablo Longoria trouverait le prix trop élevé compte tenu de la période actuelle. Lié avec la Fiorentina jusqu’en juin 2024, pas sûr toutefois que le club italien accepte les exigences de Longoria…