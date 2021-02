Gueye lance OM – Lyon !

Pape Gueye était présent ce vendredi au centre RLD afin de répondre aux questions des journaliste lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Ce dernier a évoqué le match face à Lyon ce dimanche…

Interrogé sur la fin de saison et le match face à Lyon, Pape Gueye veut lance rune série. Cela s’annonce relevé avec au menu Lyon et Lille. Le milieu de terrain ne veut pas rater l’occasion de contrarier Lyon dans sa course au titre…

#Gueye : « Si on peut priver Lyon de gagner le championnat on va le faire ! » #LiveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 26, 2021

« Il y a des matchs qu’on n’a pas su gagner, Lyon oui. On a des séries à faire. Si on gagne, ça peut être un déclic pour la fin de saison, il reste beaucoup de matchs. On a pour objectif d’aller grappiller en haut vers le podium. Si on gagne quelques matchs, on peut être bien positionné. S’il y a une victoire, ça peut être un bon déclic pour la fin de saison, on sort de quatre matchs sans défaite, on a retrouvé un groupe. On n’a pas perdu contre Bordeaux à 9, je ne suis pas sûr qu’on aurait réussi il y a quelques mois. Si on peut les priver de gagner le championnat, on va le faire, on ne va pas réfléchir. » Pape Gueye – source : Conférence de presse (26/02/2021)