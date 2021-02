Mercato concurrents OM : Lille, Lyon et Monaco rois des plus-values !

Au lendemain de la fermeture du mercato hivernal en Europe, l’Observatoire du football CIES a réalisé une enquête sur les clubs ayant réalisé les meilleures plus-values sur les transferts lors des dix derniers mercatos parmi les cinq grands championnats…

Trois clubs de Ligue 1 figurent parmi le top 4 des clubs ayant réalisé les meilleures plus-values sur les transferts ces dix dernières années. Un classement qui témoigne également du vivier exceptionnel de joueurs étant formé en France avant de rejoindre les plus grands clubs du monde…

Le premier de ce classement est le LOSC. C’est le club qui affiche le meilleur bilan financier sur les transferts (plus-values) depuis les 10 dernières années parmi les cinq principaux championnats européens. En effet, la direction lilloise menée par Gérard Lopes et Luis Campos avait décidé d’adopter le modèle du trading. Le club a réalisé 191 millions d’euros de plus-values sur 5 ans. Les ventes de Nicolas Pépé (+ 70 M€) et Victor Osimhen (+ 69 M€) ont joué un rôle important dans cette première place du LOSC. Lyon se positionne en seconde position, le club de Jean-Michel Aulas totalise 151M€ de plus-value. L’AS Monaco 4e (+ 132 M€) et l’AS Saint-Etienne 6e (+78M€).

Trading-oriented @losclive ahead of training-oriented @ol in the exclusive @CIES_Football rankings of big-5⃣ league clubs with the most profitable transfer policies during last 🔟windows 🤠 4 🇫🇷 3 🇮🇹 2 🇩🇪 1 🇪🇸 & 0 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 in the top 10 🤫 Data for all clubs ➡️ https://t.co/1Qz0DIRWR4 pic.twitter.com/USTVDLk2Ts

