Gueye transféré ? Mauvaise nouvelle pour les supporters et la bombe de Nasri… Les 3 infos OM de ce lundi

Comme tous les soirs, retrouvez les trois infos principales, retracées par la rédaction de Football Club de Marseille. A menu ce lundi, Gueye pourrait être vendu cet été, nouvelle sanction à venir et Nasri cash sur Zidane !

10 millions d’euros pour le départ de Pape Gueye à Séville?

L’Olympique de Marseille semble déjà anticiper le mercato d’été. D’après les informations de Revelo, le club aurait déjà démarrer des discussions avec le FC Séville pour le transfert permanent de Pape Gueye.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille a bien dégraissé son effectif, notamment avec les départs au milieu de terrain de Gerson et Pape Gueye. Le Sénégalais est parti en prêt au FC Séville où il a retrouvé Jorge Sampaoli, son ancien entraîneur à l’OM avant l’arrivée de Tudor.

Seulement, aucune option d’achat n’aurait été intégrée dans le deal pour le prêt du milieu de terrain. D’après les informations du média Revelo, Pape Gueye aurait convaincu la direction andalouse de le conserver. La somme de 10 millions d’euros est évoquée par la presse espagnole.

Longoria « est déjà concentré sur le mercato prochain »

»Regarde on a pris Saliba, il part et après tu prends Mbemba pour 0 euros. C’est sur qu’il va y avoir du renouveau comme à chaque fois. Et puis Longoria a la réputation d’être quelqu’un qui ne s’attache pas forcément aux joueurs. Il veut une équipe compétitive. On est en période de mercato fermé mais lui il est déjà concentré sur le mercato prochain. Il réfléchis à pallier ces trucs là. J’ai vu que ça parlait de Raphaël Guerreiro, qui est en fin de contrat (avec Dortmund). Donc je pense qu’il a déjà des idées. Il savait qu’il fallait faire vite pour avoir des latéraux, voir même des pistons. Il a réussi à le faire. Tu ne pouvais pas non plus les avoir à des prix dérisoires. On a fait avec ce qu’on pouvait, si on va en ligue des champions je pense qu’il prendra les joueurs qu’il faudra. » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (8/02/2023).

Une (nouvelle) sanction à venir pour les supporters ?

A la suite du coup d’envoi reporté de 45 minutes lors de Clermont-OM, le 11 février, l’OM pourrait être sanctionné par la LFP. Une enquête a été ouverte par la commission de discipline de la Ligue. Un verdict doit être rendu dans la semaine.

Le 11 février, lors du match de Ligue 1 Clermont-OM, le coup d’envoi a été retardé de 45 minutes. La raison est l’utilisation de gaz lacrymogènes autour du stade Gabriel Montpied par les forces de l’ordre pour disperser des supporters qui aurait tenté de rentrer dans le stade sans billets. Il s’agirait des fans de l’OM qui seraient pointés comme responsables. Pour rappel les supporters de l’OM étaient interdits autour du stade pour ce match, seul un contingent autorisé à occuper le parcage était prévu. La commission de discipline de la LFP a ouvert une enquête et l’OM devrait être sanctionné selon l’Equipe. Il pourrait s’agir d’une amende, voire d’une fermeture du parcage visiteur pour durée fixée par la LFP. La LFP doit rendre son verdict dans la semaine.

Nos victoires sont dues au mental

‘’ Les trois points sont importants. Le terrain n’était pas très bon. Je n’ai pas d’explication sur notre réussite à l’extérieur. Nous ne changeons pas notre façon de jouer. Ce sont les statistiques mais notre approche dans le jeu reste la même. Il est toujours difficile de jouer trois matches en l’espace de six jours. Ce ne sont pas seulement les jambes, c’est aussi dans la tête que cela se passe quand on voit l’intensité que nous avons mise dans le match contre Paris, mercredi’’ Igor Tudor – Source : topmercato.com (12/02/2023)

Avec cette victoire 2-0 l’OM est deuxième de Ligue 1. Avec 2 points d’avance sur le troisième Monaco et 5 points de retards sur le leader Paris. Le prochain match de l’OM aura lieu le 19 février à Toulouse.

Demain s’il y a un repreneur avec un vrai budget, Zidane ira à l’OM

Samir Nasri est un vrai passionné de football, l’ancien milieu de terrain est devenu consultant sur Canal+ et il n’a pas sa langue dans sa poche…

Su le plateau du Canal Football Club, Samir Nasri a pris la parole sur l’avenir de Zinedine Zidane, comme souvent il est cash.

« Quand on parle de Madrid, Turin, ce sont des clubs qui ont compté pour lui, l’Angleterre ce n’est pas quelque chose pour lui, ce n’est pas qu’une question de langue. Il trouve que son énergie ne va pas avec ce qu’il se passe en Angleterre. Avec un vrai projet, des ambitions, demain s’il y a un repreneur avec un vrai budget, il ira à l’OM. Il n’aura pas de pression, c’est son club de cœur. Le PSG, il y a eu des bruits, il n’y est pas allé parce qu’il est vraiment Marseillais ». Samir Nasri – source : Canal Football CLub (12/02/2023)

Zinedine Zidane envisage d’entrainer l’OM. Alors qu’il souhaitait devenir sélectionneur de l’équipe de France et succéder à Didier Deschamps. Zidane a dû revoir ses plans après la prolongation de Deschamps jusqu’en 2026. Depuis son deuxième départ du Réal Madrid à l’été 2021, Zizou est sans club.

« J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête. Après Deschamps ? Je ne sais pas. Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. » Zinedine Zidane – Source : l’Equipe (23/06/2022)