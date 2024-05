HAC – OM (1-2) : La réaction à chaud de Gasset !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au Havre (1-2) ce dimanche soir lors de la dernière journée de Ligue 1. L’OM termine 8e du championnat et ne disputera pas la coupe d’Europe. Le coach de l’OM Jean Louis Gasset s’est exprimé au micro de Prime Video.

A lire aussi : Le HAC OM (2-1) : Pas de miracle et fin d’une saison noire !

« J’avais envi de finir sur une victoire mais il y a un regret de ne pas avoir mené l’OM à la sixième place. J’espère que Marseille retrouvera l’Europe le plus vite possible. Quand on est arrivé, il a fallu jouer le Shakhtar en 48h alors que je ne connaissais pas les hommes. Passer trois tours en éliminant Villarreal et Benfica notamment, puis ce match aller contre l’Atalanta où l’on aurait certainement mérité de gagner… tout cela restera gravé dans ma mémoire. Je me sens un peu bizarre car je me dis que c’est fini, l’ambition est finie , demain je rentre chez moi. Ça fait 40 ans que je fais ce métier et ça va surement me manquer. Voilà c’est fini ! « , a ainsi déclaré l’entraineur de l’Olympique de Marseille.