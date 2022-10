Haise après OM- Lens (0-1) élogieux envers l’équipe de Tudor !

Le RC Lens est venu s’imposer un but à zéro au Stade Vélodrome hier soir. Franck Haise, l’entraîneur artésien, n’a cependant pas cherché à minimiser la performance de l’Olympique de Marseille…

En effet, Haise a reconnu que son équipe avait été mis en difficulté par celle de Tudor, surtout en première période. Il a d’ailleurs salué le travail du technicien croate depuis son arrivée à Marseille…

Je suis d’accord avec Igor Tudor sur l’analyse du match de Marseille, ils vont en gagner beaucoup s’ils jouent comme cela, c’est une évidence

« Marseille a fait un très, très bon match, surtout une très grosse première période. Les Marseillais nous mettaient sous pression, ils défendaient en avançant. La première mi-temps était largement en leur faveur, mais c’était positif de rentrer aux vestiaires sans avoir pris de but, en étant restés solides. Et il a fallu faire bien mieux en seconde période ensuite. On a réussi à défendre en avançant. On a posé des problèmes à l’adversaire même s’ils ont été toujours dangereux. Mais c’était plus équilibré, on a mieux tenu le ballon. On n’a pas fait un hold-up non plus, on a eu des occasions. Un hold-up, c’est quand tu gagnes sur une seule frappe cadrée, que tu joues à 10 contre 11. Mais je suis d’accord avec Igor Tudor sur l’analyse du match de Marseille, ils vont en gagner beaucoup s’ils jouent comme cela, c’est une évidence. On a battu une grosse équipe de Marseille qui a fait un très gros match. On n’est pas dans la même cour, les joueurs se sont mis au niveau et je les félicite pour cela. Je ne sais pas si c’est plus plaisant de préparer ce genre de matchs parce que c’est dur. (rires) Non mais c’était top parce qu’on a vu deux équipes qui voulaient se rendre coup pour coup, dans le bon sens du terme. Je regarde Marseille depuis le début de saison, je l’ai dit avant le match et j’aurai dit la même chose si on avait perdu, je trouve que ce que Igor Tudor fait avec l’OM que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, c’est très bien. Ça me parle. C’est en tout cas plus plaisant pour tout le monde et notamment pour le spectacle. » Franck Haise – Source : Conférence de presse

