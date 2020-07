Head Of Business : Être supporter de l’OM? « On ne lui demande pas ça »

Jérôme Rothen pense que ce n’est pas la peine d’être supporter d’un club pour bien faire son travail… Il prend la défense d’Hugues Ouvrard, découpé par les supporters sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, l’Olympique de Marseille a officialisé la venue du nouveau Head Of Business, il s’agit d’Hugues Ouvrard. Les supporters de l’Olympique de Marseille se sont empressés de fouiller un peu son compte twitter…

Tu n’es pas obligé d’être supporter du club pour occuper ce poste-là — ROTHEN

Ces derniers ont trouvé des tweets compromettants : « Ici c’est Paris », notamment. Ouvrard a tenté de se défendre sur les réseaux sociaux mais la pilule n’a pas l’air de passer. Sur RMC, Jérôme Rothen s’est exprimé à ce sujet. Selon l’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco, ce n’est pas nécessaire d’être supporter de l’OM pour bien faire son travail.

« Il veut s’entourer de personnes très compétentes. J’imagine qu’il a beaucoup de certitudes sur cette personne-là. Mais ce n’est pas pour autant qu’Ouvrard doit être un acharné de l’OM. On ne lui demande pas ça, on veut juste qu’il soit performant au niveau du business pour l’OM. En plus, il a déjà travaillé à l’OM au début de sa carrière. J’espère qu’il arrivera à faire ses preuves. Tu n’es pas obligé d’être supporter du club pour occuper ce poste-là. Si Eyraud avait pu mettre quelqu’un de Marseille sur ce poste-là, il l’aurait fait. Mais il n’a peut-être pas trouvé cette personne… Il estime qu’Ouvrard a toutes les compétences requises pour permettre à l’OM de se remettre dans le droit chemin économiquement. »