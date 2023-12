Bon Plan Mercato OM : un joli coup à tenter avec un autre un international panaméen !

L’Olympique de Marseille va devoir se montrer de nouveau très actif sur le marché des transferts hivernal. L’OM doit en effet pallier de nombreux départs à la CAN. FCMarseille vous propose ses bons plans mercato avec un argentin au poste d’ailier gauche.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Le mercato estival a connu son lot d’échecs. Au milieu de terrain, la blessure longue durée de Valentin Rongier et les départs à la CAN de Gueye, et Ounahi, pourraient poser problème dans un secteur de jeu où même Kondogbia n’a pas solutionné tous les problèmes depuis son arrivée.

Coco Carrasquilla, milieu de terrain de Houston en MLS, pourrait être une bonne recrue pour venir densifier l’entre jeu ! Cette option est en tout cas accessible financièrement pour l’OM. Voici le portrait du joueur effectué par le journaliste Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud)

FOCUS SUR Adalberto Carrasquilla

Club actuel Houston Poste Milieu de terrain Taille 1m70 Age 24 ans Valeur estimée par Transfermarkt 3 M€ A lire aussi : Mercato OM : Romain Molina pointe du doigt un transfert incompréhensible

Qui est-il ?

Adalberto Carrasquilla est un milieu de terrain axial de 24 ans. Ce droitier évolue en MLS du côté de Houston, il a fait des passage dans le club de Carthagène en Espagne. Il est sous contrat jusqu’en décembre 2024 avec Houston Dynamo FC, c’est un international panaméen.

Une milieu de terrain évaluée à 7 millions d’euros ?

Notre confrère Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud) a coché le nom de cet international panaméen, coéquipier donc de Murillo. « Mon deuxième bon plan en MLS, c’est Coco Carrasquilla. On a souvent pesté à raison suite au départ de Mattéo Guendouzi, Adalberto Carrasquilla mais tout le monde l’appelle Coco, ça serait une bonne pioche au milieu. International panaméen et excellent pour remplacer Guendouzi même capillairement mais surtout dans l’activité sur le terrain. Il ne joue pas dans un milieu à trois à Houston, il serait excellent à l’OM. C’est un joueur décisif, il est très présent offensivement, il a marqué quelques buts et il a donné des passes décisives (4 buts et 9 passes décisives TCC). Il est technique, je l’ai vu faire un magnifique fouetté de l’exter’ avec le Panama. Il peut renforcer un secteur qui va être en déficit pendant la CAN avec les absences d’Ounahi et Gueye. Il a 24 ans, il est passé par une petite division en Espagne. C’est un sacré joueur en MLS, qui a une grosse activité et qui pourrait bien s’adapter à la Ligue 1. En termes de football, ça peut peut coller avec des joueurs comme Harit. Il sent le foot, ça peut peut être couter 7 à 8M€, mais je pense qu’il va bientôt venir en Europe. »

