Mercato OM : Romain Molina pointe du doigt un transfert incompréhensible

L’Olympique de Marseille a réalisé une première partie de saison plus que décevante. Le recrutement effectué cet été avec des investissements financiers importants est un échec. Dans un entretien accordé au site 90Min, le journaliste indépendant Romain Molina revient sur un transfert estival qu’il juge incompréhensible.

Le journaliste indépendant Romain Molina a accordé un entretien au site 90min. Il évoque notamment la gestion de Pablo Longoria et certains choix difficiles à comprendre en matière de recrutement. Il évoque ainsi l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM cet été.

Aubameyang, tu donnes trois ans de contrat à ce gars ?

« Le mot qui me vient quand on dit Longoria ? L’illusionniste. Il est incroyable. Non mais le contrat d’Aubameyang, c’est soit de l’incompétence soit t’as un problème. Non mais attends parce qu’on me vante Longoria. Attention car c’est un mec qui bosse un minimum, il ne faut pas déconner. Il y en a, ils ne foutent rien. Il y a tellement de va et vient chaque année à Marseille, c’est une réalité. Alors c’est vrai qu’il y avait des problèmes économiques, mais quand tu vois ce qui a été dépensé depuis l’hiver dernier, mais non, c’est abyssal. Mais quand tu vois le niveau de ce que tu ramènes, les salaires aussi. Je reviens sur Aubameyang, j’ai rien contre Aubameyang mais tu donnes trois ans de contrat à ce gars… Même tactiquement, je ne pige pas. Même la complémentarité. Je ne parle que de foot. Surtout quand tu vois la forme qu’il a depuis deux ans, » a ainsi déclaré le journaliste Romain Molina.

