Dugarry fracasse la direction de l’OM : « C’est quoi ces clowns ? Les supporters doivent être écœurés ! »

L’ancien attaquant de l’OM Christophe Dugarry n’a pas été tendre avec les dirigeants du club olympien. Pour lui, ces derniers sont de véritables clowns dans le manière de diriger l’Olympique de Marseille.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Christophe Dugarry a fustigé le travail des dirigeants de l’OM, Jacques Henri Eyraud en tête. Il ne comprend plus du tout quel est le projet sportif du club marseillais.

Il y a deux ans on nous parlait de Champion’s Project — Dugarry

» Il y a deux ans on nous parlait de Champion’s Project, et là aujourd’hui c’est quoi le projet de l’OM ? On ne sait pas ce que c’est. Ils n’ont même pas été capables de faire une proposition à leurs meilleurs joueurs pour les garder. Donc tu prends un Aldridge qui va te vendre les joueurs, et une fois que les finances seront saines tu repartiras sur un autre projet ? Arrêtons de nous bourrer le cul de pailles. On agite des « head of football », des « head of business », mais c’est quoi le Projet ? Eyraud nous a sorti ses mots en anglais mais on a rien compris, ou on a compris qu’il voulait faire du business. Mais c’est quoi le projet Sportif de ce club ? Ça, personne ne nous l’explique. C’est quoi ce cirque ? A un moment donné il faut arrêter tout ca. On comprend pourquoi les supporters doivent être écœurés. Ils doivent se dirent c’est quoi ces clowns » . Christophe Dugarry — Source : After Foot RMC (03/06/2020)