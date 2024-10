Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche : L’intérêt confirmé pour un millieu de Série A ! Gignac et Payet en feu et une destination hors Europe pour Pogba… Les 3 infos OM de ce dimanche 6 octobre !

Mercato OM : Intérêt confirmé pour ce milieu de Serie A !

L’OM prépare déjà son prochain mercato. Alors que les postes de latéraux semblent les plus nécessaires, le club aurait dans son viseur un milieu de terrain franco-marocain évoluant en Italie…

Alors que l’OM s’est offert les services d’Adrien Rabiot pour deux saisons, le club et son conseiller Mehdi Benatia explorent d’autres pistes au milieu de terrain. En effet, notre confrère du média les Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri précise que le club olympien s’intéresse bien au profil de Reda Belahyane. « Reda Belahyane est bien pisté par l’OM mais ça ne date pas vraiment d’aujourd’hui… cet été déjà Benatia avait un œil sur lui! » Le milieu de terrain du Hellas Vérone dispose d’un contrat jusqu’en 2028, le joueur de 20 ans, passé par Nice, a participé à 7 matches de Serie A cette saison…

Reda belahyane est bien pisté par l’OM mais ça ne date pas vraiment d’aujourd’hui… cet été déjà Benatia avait un œil sur lui! pic.twitter.com/gKdGjwBaP7 — Hakim (@Z_hakos) October 5, 2024

Ex OM : Gignac et Payet en feu !

À respectivement 38 et 37 ans, André Pierre Gignac et Dimitri Payet continuent de briller de l’autre côté de l’Atlantique et nous prouvent que leur âge n’a toujours pas entamé leur immense talent. Ce week-end, les deux ex-olympiens nous ont encore régalé avec des buts splendides !

Ce week-end, les Tigres de « Dédé » Gignac affrontaient Puebla à domicile dans le cadre de la 11ème journée de la LigaMX, l’occasion pour André Pierre Gignac d’inscrire son 5ème but de la saison sur un magnifique coup franc à 30m des buts adverses.

🤯🇫🇷 QUEL COUP-FRANC D’ANDRÉ-PIERRE GIGNAC ! 🔥⚽️ Cinquième but de la saison pour le Français qui permet aux Tigres d’ouvrir le score face à Puebla sur ce GOLAZO : pic.twitter.com/aClaSOxglh — Fútbol mexicano FR 🇲🇽 (@ligamx_fr) October 5, 2024

De son côté, Dimitri Payet poursuit son idylle brésilien sous les couleurs de Vasco de Gama. En effet, après avoir sauvé le club de la relégation la saison dernière, le maestro français continue d’éblouir les pelouses du pays du football grâce à son aisance technique toujours aussi déconcertante. L’ancien marseillais nous l’a encore prouvé hier soir, lors de la 29ème journée du championnat brésilien avec une magnifique frappe du pied droit qui est venue se loger dans la lucarne droite du portier adverse. Cependant, cela n’a pas suffit aux siens qui n’ont pas réussi à se défaire de Juventude (1-1).

GOLAÇO DO PAYET! VASCO 1-1 JUVENTUDE! pic.twitter.com/t6cw3SZtMv — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) October 6, 2024

Mercato : Une destination hors Europe pour Pogba ?

Pour sa première comme consultant sur RMC, Patrice Evra avait directement lancé une rumeur autour de Paul Pogba en affirmant que Mehdi Benatia devrait tenter le coup pour le ramener à l’OM ! Le milieu de terrain est plutôt annoncé en MLS…

Paul Pogba a vu sa suspension pour dopage écourté, il pourra faire son retour en mars 2025. Si Patrice Evra aimerait le voir à l’OM, la réalité est surtout que la Juventus aimerait bien se débarrasser de son énorme salaire et que le milieu de terrain aurait une opportunité en MLS. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, Paul Pogba pourrait quitter l’Europe car plusieurs franchises de Major League Soccer l’ont approché. Le quotidien italien estime que cette destination est probable même si des clubs saoudiens l’ont aussi contacté…

Pour sa première sur RMC, Patrice Evra a émis l’idée de voir Paul Pogba débarquer à l’OM. Le milieu de terrain pourrait finalement pouvoir rejouer dès mars 2025 après la réduction de sa suspension pour dopage. « Je ne pense pas que Motta veuille de Paul. À 99%, je pense qu’on ne reverra pas Paul sous les couleurs de la Juve. Il faut tourner la page. C’est dur, il faut qu’il y ait un air nouveau car il a traversé des blessures et des difficultés comme l’affaire de dopage. Il a une dalle mais une dalle incroyable ! C’est un Pogba avec les crocs qui va revenir. Le foot lui manque énormément. Pour lui, regarder les matches, aussi ceux de l’équipe de France…, il était abattu. Intérieurement, il était brisé (…) Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l’OM (…) Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte.»

🗨️ @Evra: « À 99%, je pense qu’on ne reverra pas Paul sous les couleurs de la Juve. Il faut tourner la page. Je vais appeler Mehdi Benatia pour qu’il l’appelle car les portes sont ouvertes » 👀 Un milieu Pogba/Rabiot à l’OM ? pic.twitter.com/pzV12pwb3n — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 4, 2024

