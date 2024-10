OM : Carboni n’a pas encore saisi sa chance…

Nouveau résultat décevant pour les Marseillais et cette fois à domicile face au SCO d’Angers. Titularisé à la place d’Amine Harit, Valentin Carboni n’a pas réussi à trouver la faille.

Soirée difficle pour les Marseillais ce vendredi. Le SCO d’Angers repart du Vélodrome avec 1 point et les Olympiens ont livré une prestation qui ne restera pas dans les mémoires. Roberto De Zerbi s’est-il trompé dans sa composition de départ? Le coach italien a tenté de nouvelles choses offensivement avec notamment la mise sur le banc d’Amine Harit au profit de Valentin Carboni. L’Argentin ne s’est pas vraiment illustré de manière positive avant sa sortie à la mi-temps.

A lire : OM : « Pour nous, c’est une défaite »

Carboni n’a pas encore saisi sa chance…

Harit laissé sur le banc, c’est le jeune argentin qui a pris sa place en numéro 10. Censé avoir un profil plus créatif, il n’a pas su trouver la faille face à la défense angevine. Auteur d’un premier quart d’heure encourageant avec quelques combinaisons avec Greenwood, il s’est peu à peu effacer durant la première mi-temps avant de sombrer au poste de faux numéro 9 après l’expulsion de Maupay. Rowe a été plus impactant et décisif quelques minutes après son entrée.