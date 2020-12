Mercato : Lyon (et un club italien) tentent de doubler l’OM pour Maehle ?

L’OM n’a toujours pas recruté de concurrent à Hiroki Sakai sur le côté droit de sa défense. Alors que le dossier Maehle est toujours en discussions, Lyon tenterait de doubler l’OM pour recruter le latéral danois dès cet hiver…

L’OM avait trouvé le successeur de Bouna Sarr, mais à quelques heures de la fermeture du dernier mercato, Genk a fait capoter le transfert de Joakim Maehle vers Marseille en exigent plus d’argent. Alors que le club olympien serait toujours actif sur ce dossier, deux autres clubs seraient aussi sur le coup. Selon le media HLN.be, Maehle veut toujours changer d’air en janvier, son club le Racing Genk aurait reçu des offres concrètes de l’Atalanta et de l’OM. Le montant serait supérieur à 10M€ !

Offres de l’OM et l’Atalanta, Lyon en embuscade ?

L’Atalanta cherche à remplacer Timothy Castagne et a les moyens de convaincre le club belge. Cependant, le média explique que Marseille aurait les faveurs de Maehle. Mais un troisième club serait aussi sur le coup, et c’est le Lyon de Jean Michel Aulas. Cependant, l’actuel second de Ligue 1 n’aurait pas (encore?) fait d’offre concrète.

Maehle verlaat Genk in januari voor bedrag hoger dan 10 miljoenhttps://t.co/gi8YRxbPGj — patrickvancauwenberg (@patrickvancauwe) December 15, 2020

Il y a un peu moins d’un mois, Maehle avait clairement affiché son envie de quitter Genk…

RESTER À GENK ? NON, J’ESPÈRE UN PEU PLUS AU SUD — MAEHLE

La dernière fois que j’ai pleuré ? Lorsque que nous étions avec l’équipe nationale, lorsque mon transfert à Marseille ne s’est pas bien passé. Rester à Genk ? Non, j’espère un peu plus au sud ». Joakim Maehle – source : Eurosport.dk / @NordiskFootball (19/11/2020)