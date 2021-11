Mercato OM : Longoria garderait un oeil sur l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 !

L’Olympique de Marseille débute déjà son mercato. Plusieurs noms ont commencé à fuiter. Foot Mercato annonce en tout cas que la direction marseillaise garde un oeil sur une ancienne piste de Pablo Longoria : Seko Fofana.

Avec plusieurs recrutements cet été, l’Olympique de Marseille n’a pas chômé… Pourtant, tous les joueurs cités dans les médias n’ont pas signé dans un nouveau club. C’est notamment le cas de Seko Fofana, milieu de terrain qui évolue au RC Lens.

Seko Fofana, joueur du mois de septembre, attire des clubs européens

En effet, l’international ivoirien est toujours dans l’effectif des Sang et Or. Le milieu réalise d’ailleurs un très bon début de saison et a même été élu joueur du mois de septembre et a donc remporté le Trophée UNFP.

« Lens n’a pas les joueurs pour être compétitif en Ligue 1″🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 Seko Fofana remporte le Trophée UNFP du Joueur du Mois de Septembre de @Ligue1UberEats😌#TropheesUNFP pic.twitter.com/46Hb1yldHT — UNFP (@UNFP) October 21, 2021

Fofana toujours dans le viseur de l’OM?

Pisté par Pablo Longoria cet été selon L’Equipe, Seko Fofana attire d’autres clubs européens. D’après les informations publiées par Foot Mercato ce jeudi, l’Ivoirien intéresse en Italie où il a joué à l’Udinese de 2016 à 2020.

L’AC Milan et l’Atalanta garderait un oeil sur son évolution mais ce n’est pas tout. Newcastle, qui démarre un nouveau projet, apprécie grandement son profil et pourrait passer à l’attaque prochainement pour le récupérer.

Estimé à 12M€, Fofana pourrait partir pour plus cher

Quant à l’Olympique de Marseille, son nom est toujours dans la short list de Pablo Longoria… Foot Mercato affirme cependant que le RC Lens n’est pas dans le besoin financièrement et n’aura aucun mal à refuser des offres cet hiver.

Ces clubs devraient donc patienter cet été pour s’attacher ses services. Evalué à 12 millions d’euros par le site Transfermarkt, il pourrait partir à bien plus cher que ça. Son contrat court jusqu’en juin 2024… Une chose est sûr, les prochains mercato risquent d’être animés pour le natif de Paris.