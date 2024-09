Mercato OM : Riolo prévient les supporters marseillais pour Rabiot !

C’est le gros coup de ce mercato du côté de l’OM. La signature annoncée de l’ancien joueur du PSG et de la Juventus Adrien Rabiot a fait l’effet d’une bombe hier soir. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a commenté son arrivée à Marseille.

Adrien Rabiot est attendu à Marseille ce lundi pour passer sa visite médicale. L’ancien joueur du PSG va ensuite s’engager avec l’OM pour deux saisons. Le club marseillais a officialisé un accord de principe hier soir. Dans l’émission l’After Foot sur RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a commenté cette opération surprise réalisé par les dirigeants olympiens :

Ces valeurs là n’existent plus dans le football dominé par les footix

« Quand Rabiot quitte le PSG pour la Juventus, cela correspond aux pires années de ce club. C’est un milieu de terrain qui pour moi a très peu de qualités, à part des qualités techniques. S’il réussit en Ligue 1 ce sera car le championnat de France lui réussira en termes de rythme. Avec Deschamps et Allegri, c’était un rythme lent et un style défensif. Mais avec De Zerbi, j’attends de voir pour Rabiot. Moi j’ai arrêté d’être fan de lui après le match PSG Barça 4-0 le meilleur match de sa carrière. (…) Après les mythos du mercato, on va nous ressortir la phrase dans So Foot où il dit quand j’étais jeune je supportais l’OM, et ça va passer, ses années au PSG c’est terminé. Les gens n’en n’ont plus rien à cirer de ces choses là. Ils avalent tout. Ces valeurs là n’existent plus dans le football dominé par les footix, » a ainsi déclaré Daniel Riolo.

