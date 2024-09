OM – Coup de gueule de Riolo : « Longoria m’a beaucoup déçu ! »

Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau ont parlé de la réélection de Vincent Labrune à la tête de la LFP, hier soir sur le plateau de l’After Foot. Daniel Riolo a notamment exprimé sa colère et son incompréhension concernant le choix des dirigeants de Ligue 1

Il y a quelques jours, Vincent Labrune a été réélu président de la ligue de football professionnel (LFP) pour 4 ans. L’ancien président de l’Olympique de Marseille a été choisi avec 85 % des voix, un résultat qui a fait couler beaucoup d’encre.

Ses quatre ans de mandat de Labrune sont catastrophiques !

Daniel Riolo a commencé par tacler virulemment Vincent Labrune. « Tout ce conflit est devenu usant et lassant », estime l’éditorialiste de l’After Foot. « On doit tous souhaiter que, si malversation il y a eu, le parquet national financier aille au bout et qu’on sache la vérité sur à peu près tout. Le problème avec cette vérité c’est que tout le monde la connaît. Vincent Labrune a reconnu qu’il avait exagéré sur son salaire, il faudrait maintenant qu’il dise aussi pour ses notes de frais : tous ses rendez-vous, ses chambres à l’années, etc. Il faut aller au bout du processus quand on fait un soi-disant mea culpa. Ça ne me touche pas du tout. Je continuerai de penser qu’il est incompétent et que ses quatre ans de mandat son catastrophiques ! ».

Je ne comprends pas que tout le monde ait constaté les erreurs de Labrune

Daniel Riolo a ensuite manifesté sa déception envers les différents présidents de Ligue 1. « J’ai de très bons rapports avec eux, mais sur l’élection à la LFP, Létang et Longoria m’ont beaucoup déçu ! Dire que rien n’était bien en conférence de presse mais lui confier malgré tout la tête de la LFP, ça je ne le comprends pas ! », fulmine le consultant RMC Sport. « Je ne comprends pas que tout le monde ait constaté les erreurs de Labrune et que ces mêmes personnes pensent que ça va changer en gardant le même président ! Ça reste le grand mystère de cette élection, au-delà des manigances, du verrouillage et que la ministre des Sports (Amélie Oudéa-Castéra) ait dû intervenir pour qu’il y ait un semblant de démocratie. Tout ça est incompréhensible ! »

