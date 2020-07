Mercato OM : Une cible de Villas-Boas ne cache pas son envie de rejoindre Marseille

Selon les informations de O Jogo, l’Olympique de Marseille serait intéressé par le profil de Lucas Fernandes (22 ans). Le milieu de terrain de Portimonense a évoqué son avenir lors d’un interview accordée à Foot Mercato.

Interrogé par Foot Mercato, le brésilien est revenu sur sa saison puis a répondu à l’intérêt de Marseille. Il ne cache pas qu’un transfert vers l’OM lui plairait bien.

Je veux me concentrer sur le football – Lucas Fernandes

« Ces deux saisons au Portugal m’ont beaucoup appris. J’ai pu enchaîner les matches, être régulier. Je pense que mon travail a été bon. J’espère pouvoir aider le club à obtenir son maintien. Je veux bien terminer la saison, faire tout mon possible, totalement concentré sur le maintien. C’est tout ce qui m’intéresse. Ensuite, il sera temps de penser à demain et analyser les opportunités qui pourront se présenter. J’ai lu l’info sur l’Olympique de Marseille. Je laisse ça à mes représentants et à mon père. Je veux me concentrer sur le football, sur notre situation. Le maintien est très important pour nous. Après seulement, on pensera à ce genre de choses. Je suis content de voir l’intérêt de l’OM, c’est un club qui me plairait oui. » Lucas Fernandes – Source : Foot Mercato (08/07/2020)