Mercato : « Un rêve de jouer à l’OM un jour ! »

Interrogé par le Canal Football club, l’ancien joueur de l’ASSE, transféré durant le mercato à Leicester City, Wesley Fofana (19 ans), a avoué qu’il rêvait de jouer à l’OM un jour.

Le jeune défenseur de Leicester City, natif de Marseille, revenu déporter un jour le maillot de l’OM. C’est ce qu’il a confié au Canal Football Club ce dimanche soir.

« Un club qui me fait rêver ? Quand j’étais jeune c’était l’OM. (…) Y jouer un jour ? Mais mon rêve maintenant c’est de taper les plus grands (ndlr clubs), le plus haut. Quand j’ai joué au Vélodrome, à Marseille, ça a été quelque chose d’incroyable. Jouer devant ma famille, dans ma ville, ça a été quelque chose d’incroyable. Ça restera toujours un rêve de jouer à l’Olympique de Marseille. Pourquoi pas un jour, on ne sait jamais » , Wesley Fofana – Source : Canal Football Club (18/10/2020)