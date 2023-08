OM – Brest (2-0) – Marcelino : « Je crois qu’aujourd’hui ce n’était pas un problème de système »

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

La réaction de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille après la victoire du club marseillais face à Brest au stade vélodrome ce samedi soir à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1 :

Le coach de l’OM a donné son sentiment sur la prestation de son équipe en conférence de presse d’après match :

« Je crois qu’aujourd’hui ce n’était pas un problème de système. On a bien commencé mais trop facilement perdu le ballon. Beaucoup d’occasions concédés l’ont été après des ballons perdus. (…) « Après le deuxième but, on a été l’OM que l’on voulait être. Moins de pertes de balle, plus de précision, plus rapide, plus proches les uns des autres sur le terrain… »

Marcelino : « La majorité de nos joueurs ont perdu le ballon trop facilement. Ce n’est pas normal. Les milieux doivent perdre encore moins de ballons mais c’est important pour toute l’équipe. À chaque fois qu’on a été capable de faire 5 passes ou plus, on a créé des situations dangereuses. »

« C’est impossible pour les joueurs d’être toujours bons. Ce match va faire du bien à Pau Lopez. Il nous a maintenu dans le match parce qu’il faut reconnaitre que Brest a été meilleur en première période. »

