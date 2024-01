OM : Gattuso donne des nouvelles (mauvaises) des blessés !

Eliminé en seizième de finale face à Rennes, l’OM n’a pas réussi à passer la séance des tirs au but. Le coach Gennaro Gattuso a refusé de taper sur ses joueurs. Il revient sur la rencontre et donne des nouvelles des blessés Nadir et Murillo.

En conférence de presse d’après match, Gennaro Gattuso est revenu sur le match nul 1-1 de l’OM face à Rennes mais aussi sur les deux blessés du soir dans des propos relayés par l’Equipe. « Il y a beaucoup de tristesse, mais ce sont les aléas du foot… On a quand même fait un bon match. On a eu des occasions, on a subi sur certaines phases, on a été un peu en souffrance après le 1-1 mais on a su se relever. Malheureusement, ce sont les tirs au but. (…) Je ne comprends pas le sens de la question. Je ne suis pas ici pour me plaindre, je sais qu’il y a des joueurs qui manquent mais ce n’est pas le thème de la soirée. On s’est déplacés dans un stade difficile et on a quand même réalisé une belle prestation. C’est vraiment dommage d’avoir pris ce but évitable. Mais oui, on a manqué de créativité et de qualité. Le but n’est pas de les accabler. On a fait ce qu’il fallait faire. Leur prestation a été ok mais ils ont été à l’image de l’équipe. Quand l’équipe a été en difficulté, ils l’ont été aussi. Je ne vais pas les blâmer. Les blessés ? Bilal (Nadir) a un problème au genou, on ne connaît pas encore la gravité. Pour Murillo, ce sont les adducteurs. »

