Mercato : Ce n’est pas encore mort entre l’OM et Pape Gueye !

Alors que tout semblait fini pour Pape Gueye à l’OM avec des propositions de prolongation repoussées, Téléfoot annonce que le joueur n’est pas fermé à la discussion !

L’Olympique de Marseille peut reprendre de l’espoir dans le dossier Pape Gueye. Parti à la CAN, le milieu de terrain rayonne avec le Sénégal et ne manquera pas de prétendants. En fin de contrat en juin prochain, il pourrait ne pas accepter les offres de prolongation de l’OM et signer librement dans un club.

Gueye veut des garanties

Téléfoot rappelle que le joueur a reçu des offres de l’OM mais n’a pas répondu. Synonyme de refus? Le clan du joueur semble vouloir d’abord avoir des assurances sur la place qu’il aura dans l’effectif. Dès son retour de suspension, Pape Gueye n’a que très peu utilisé par Gattuso. Des bouts de match tout au plus.

De quoi relancer la réflexion du côté du joueur qui attend des garanties avant de prendre une décision. Téléfoot explique que Gueye se donne le temps de la fin de la CAN pour réfléchir à son avenir tout en n’excluant pas un départ dès ce mercato d’hiver.

