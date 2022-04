OM : Ménès regrette les choix frileux de Sampaoli face au PSG

L’OM s’est incliné sur le score de 2-1 face au PSG ce dimanche soir au Parc des Princes. Pierre Ménès ne comprend pas les choix de Sampaoli.

Ce dimanche l’Olympique de Marseille s’est incliné sur le score de 2-1 face au PSG au Parc des Princes. Une défaite dans un match ennuyeux où les deux équipes ont plutôt fermé le jeu et ont tenté de garder le ballon.

C’était un peu un match bonus pour l’OM — Ménès

Ces choix tactiques de Jorge Sampaoli ont été vivement critiqué sur les réseaux sociaux. L’ancien consultant de Canal +, Pierre Ménès, ne comprend pas pourquoi l’Argentin a proposé ce jeu face à l’équipe parisienne.

« L’OM n’a rien fait pour gagner ce match. C’était un drôle de choix tactique de Sampaoli d’être finalement très regroupé, très défensif… Je ne voyais pas bien où il pouvait en venir. C’était un peu un match bonus pour l’OM. S’ils faisaient un coup exceptionnel au Parc, c’était tout bénéf pour eux à tous les niveaux… Au niveau du classement mais aussi du prestige. Et finalement, ils ont passé leur temps à attendre que ça se passe et c’est un petit peu dommage. Maintenant, Paris a 15 points d’avance donc Paris sera peut-être champion lors de la prochaine journée à Angers. Maintenant, il est temps que cette saison se termine. Je vais quand même suivre ce qui va être dit sur Neymar pour voir si les gens qui lui gerbent dessus en permanence vont faire preuve d’un petit peu de justice parce que si ce soir tu trouves à en dire du mal… Un petit mot sur l’arbitrage, comme c’était Letexier, il ne fallait pas s’attendre à des merveilles. Penalty douteux pour Paris, but refusé… Avertissement inexistant pour une simulation de Guendouzi sur Neymar. Du grand Letexier dans le texte. Si on a que ce genre d’arbitre à trouver pour ce genre de match c’est quand même triste. Ce n’est pas la grande joie, l’extase footballistique de l’année… » Pierre Ménès – Source : Pierrot Le Foot