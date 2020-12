Pierre Ménès n’a pas aimé le match OM 2-1 Olympiakos !

L’OM s’est imposé 2-1 face à l’Olympiakos ce mardi soir dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions. Pierre Ménès n’a pas aimé le spectacle proposé lors de cette rencontre…

Sur son blog ou via son compte Twitter Pierre Ménès a affiché son mécontentement suite à la prestation d’ensemble de ce match opposant l’OM à l’Olympiakos. Le consultant de Canal+ souligne le manque de rythme mais aussi le second penalty sifflé suite à une main de Rafinha…

« Match indigne de la Ligue des Champions », « penalty à la con » — Ménès

« Que dire de ce match ? Eh bien déjà, qu’il n’était pas digne de la Ligue des Champions. De la part des deux équipes d’ailleurs, qui l’ont joué à un rythme assez affligeant. Un rythme qui convenait d’ailleurs plutôt bien aux Marseillais, qui ont pourtant viré au repos en étant menés au score sur un joli but de Camara suite à une belle action collective grecque. Et puis les penalties ont sauvé Marseille en seconde période. Le premier, accordé par la VAR pour une faute de Cissé sur Thauvin est tout à fait logique et a été transformé par Payet d’une frappe dans la lucarne. En revanche, permettez-moi de dire que le second est assez scandaleux. Parce que la frappe de Rongier est quasiment à bout portant, parce que Rafinha ne fait que se protéger et parce que ses bras sont collés au corps. C’est ce qu’on appelle depuis l’apparition de la VAR, « un penalty à la con ». (…) Il faudra donc ramener quelque chose de Manchester City. » Pierre Ménès – source : Canal+ (01/12/2020)

Je souffre devant ma télé devant le spectacle offert une nouvelle fois par l’OM en LDC. Ou est l’enthousiasme vu contre Nantes? Allez on va dire qu’il reste une mi-temps mais bon — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 1, 2020