Thierry Henry s’attendait à un autre OM…

L’OM n’a pas fait mieux qu’un match nul 1-1 face à Troyes dimanche dernier. Au delà du résultat, c’est surtout la manière qui interpelle, car l’OM n’a pas maitrisé le ballon. Thierry Henry a affiché son étonnement…

Sur Prime Vidéo, Thierry Henry est revenu sur le match nul de l’OM à Troyes. Il estime que malgré la fatigue liée à l’enchainement des matches et le retour tardif de Qarabag, les hommes de Sampaoli aurait dû d’avantage monopoliser le ballon…

Je pensais qu’après le but du 1-0, Marseille allait tenir la balle, jouer beaucoup plus haut et prendre le jeu à son compte — Henry

« Je pensais qu’après le but du 1-0, Marseille allait tenir la balle, jouer beaucoup plus haut et prendre le jeu à son compte. On va me dire qu’ils ont été à Qarabag, que ce n’est pas facile, qu’il faut voyager… Mais ils s’en sont sortis à Metz (2-1), ensuite tu perds contre Clermont (2-0) à la maison et là c’est Troyes qui a carrément fait le jeu. C’est vrai que Troyes ne s’est pas créé d’énormes occasions mais j’attendais un peu plus de Marseille, ce n’était pas extraordinaire. Je dirais même que c’était laborieux. » Prime Video – source : Prime Video (28/02/2022)

Pierre Ménès fustige les choix de Jorge Sampaoli sur son blog.

Je ne comprends pas la tactique de départ, je ne comprends pas les changements — Ménès

« Marseille a concédé un match nul incompréhensible à Troyes. Les Olympiens avaient ouvert le score sur un penalty indiscutable pour une faute de Baldé sur Guendouzi, transformé par Payet. Mais ensuite… je ne comprends ce que fait Sampaoli avec son équipe. Je ne comprends pas la tactique de départ, je ne comprends pas les changements, je ne comprends pas pourquoi l’OM joue sans Milik ni Bakambu face à l’ESTAC… L’égalisation de Touzghar en fin de match est venue sanctionner cette incapacité marseillaise à appuyer sur l’accélérateur et à se mettre à l’abri une fois qu’ils mènent au score. Les Phocéens avaient l’occasion de reprendre trois points d’avance sur Nice, à l’arrivée ils n’en ont toujours qu’un seul. » Pierre Ménès – source : Pierrotlefoot (27/02/2021)