OM – FC Bâle : Une bonne nouvelle pour les supporters marseillais !

La semaine dernière, l’Olympique de Marseille s’est qualifié à Bakou face à Qarabag pour les huitièmes de finale d’Europa Conference League. Les hommes de Sampaoli affronteront le FC Bâle. Une bonne nouvelle pour les supporters vient de tomber !

L’Olympique de Marseille a raté la qualification en Ligue des Champions la saison dernière mais a filé en Europa League. Grosse désillusion en C3 avec des résultats très décevants en phase de poule. Les Marseillais ont tout de même accroché une place en Conference League, la nouvelle compétition créée par l’UEFA.

Dans cette nouvelle compétition, l’Olympique de Marseille a tiré Qarabag, une équipe azerbaïdjanaise pour les barrages, semblables à des seizièmes de finale. Sampaoli et ses joueurs se sont imposés sur le score de 6-1 en cumulé… Un score qui ne reflète pas forcément la physionomie des deux rencontres.

Le match face à Bâle diffusé en clair !

La semaine dernière, les Olympiens ont connu leur prochain adversaire dans la compétition. Il s’agit du FC Bâle, club suisse que l’OM affrontera le 10 et 17 mars. La première rencontre sera à domicile, au stade Vélodrome, un jeudi soir à 21h.

A LIRE : OM : Ménès ne comprend pas pourquoi Sampaoli laisse ces deux joueurs sur le banc !

Pour ce match aller de huitième de finale de Conference League, les supporters qui ne sont pas abonnés aux plateformes pourront tout de même voir la rencontre ! En effet, elle sera diffusée en clair, sur W9… Mais pour un match important, les Marseillais auront besoin du soutien de leurs supporters. N’hésitez pas à privilégier la venue au stade pour encourager les joueurs !

W9 a choisi de diffuser OM / Bâle en 1/8e de finale aller de l’Europa Conference League le jeudi 10/03 à 21h.

Commentaires : @XavierDomergue et JM Ferreri.

Bord terrain : @laurie_samama pic.twitter.com/UtghIc5uYo — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) February 28, 2022

Bâle frustré en Super League Suisse

Le journaliste Valentin Schnorhk a eu la gentillesse de nous parler du club suisse. Il nous a expliqué le contexte, mais aussi un mercato hivernal très actif avec deux gros départs. De plus, le FC Bâle vient de virer son coach et son jeune remplaçant va débuter ce weekend. Enfin, il nous propose une petite revue de l’effectif du FCB.

« Globalement, la saison de Bâle est correcte mais frustrante. Ils sont 3e du championnat à égalité de points avec les Young Boys de Berne mais à 10 point de Zurich. C’est frustrant car les YB ne font pas une grande saison alors qu’ils dominent depuis 4 ans, et dans ce cas on attend que Bâle domine. On attend d’eux de prendre le titre, sauf que Zurich occupe cette place et cela frustre Bâle. En Europe, il ont fait de bons matches de poule en terminant devant Qarabag, que l’OM vient d’éliminer. »Valentin Schnorhk – source : FCMarseille (25/02/2022)

Pour lire la suite de l’interview de Valentin Schnorhk : OM : ça vaut quoi le FC Bâle ? L’avis d’un connaisseur…