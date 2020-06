Vente OM : « Ça peut bouger dans les jours à venir »

Les rumeurs sur la vente de l’Olympique de Marseille continuent de circuler. Le journaliste de CNews, Thibaud Vézirian, n’en démord pas. Selon lui, des tractations sont toujours en cours en coulisse. Il explique même que cela pourrait s’accélérer dans les jours à venir.

La vente de l’Olympique de Marseille continue faire fantasmer les supporters marseillais. Les dirigeants de l’OM ont plusieurs fois démenti que le club était en vente. Cela n’empêche pas les rumeurs de continuer à circuler. Pour le journaliste de CNews, Thibaud Vézirian, des tractations seraient bien en cours. Il pense même que cela pourrait bouger dans les prochains jours. C’est ce qu’il a expliqué lors d’un live sur sa chaine Youtube.

A lire aussi : OM : Eyraud grand gagnant du confinement ? Daniel Riolo a tranché

Je continue de dire que c’est en action à Marseille

« La Vente OM ? Je continue de dire que c’est en action à Marseille. Ça peut bouger dans les jours à venir. McCourt, il ne pense qu’immobilier et rentrées d’argent. Le sportif, l’OM, ce n’est pas son truc. Il va faire un appel à l’aide. C’est pour ça que ça va bouger. Il y a des échéances qui arrivent, entre les élections municipales et la DNCG. Tout ça peut vraiment changer les choses. Le fait que McCourt veuille garder des parts de l’OM pour ses projets immobiliers, c’est ce qui bloque dans les négociations. Les Saoudiens se sont étonnés de ça, car Kyril Louis-Dreyfus veut garder 5 % du club, McCourt une trentaine… Personne ne veut racheter 60 % d’un club. C’est ça qui pose problème. McCourt est peut-être en train de régler tout ça via le programme ‘OM Développement’. Il peut faire rentrer des gens, qui peuvent investir tout en travaillant avec lui » Thibaud Vézirian – Source : Youtube (23 / 06 / 2020)