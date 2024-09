Hommage à Didier Roustan !

Après 46 de carrière en tant que journaliste sportif passé par plusieurs médias comme TF1, l’Equipe mais également la chaîne OMTV, Didier Roustan s’en est allé à 66 ans.

Didier Roustan, grand journaliste sportif passé notamment par TF1 à ses débuts s’est éteint ce mercredi 11 septembre. Il a également animé les avants et après match de l’Olympique de Marseille sur OMTV durant les années 2009 à 2010, notamment avec son célèbre commentaire lors du but du titre de Lucho face à Rennes. Les plus jeunes l’ont connu en tant que chroniqueur sur la chaîne de l’Equipe TV dans l’équipe du soir depuis 2008. Il décède à 66 ans alors qu’il se battait contre un cancer du foie depuis des semaines.

Didier Roustan, notre président à vie, nous a quittés. Pour lui, pour vous, l’émission de ce soir sera spéciale afin de lui rendre hommage. Remémorons-nous ensemble tous les bons moments passés avec lui pour ne jamais oublier. On t’aimera toujours Didier ❤️ pic.twitter.com/NPhRd3SuCA — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) September 11, 2024

A lire aussi : Internationaux OM : Un magnifique but refusé à Jonathan Rowe !