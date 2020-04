Hommage à Pape Diouf – Valbuena : « Je n’arrive pas à dormir »

L’ancien joueur de l’olympique de Marseille Mathieu Valbuena a rendu un hommage émouvant à son ancien président pape Diouf décédé mardi soir à l’âge de 67 ans du Covid-19 :

Marseille va se lever ce mercredi matin et pleurer Pape Diouf

« Je suis abasourdi, je suis dans mon lit, je n’arrive pas à dormir. J’ai appris lundi soir qu’il était malade, j’ai appelé José (Anigo) et d’autres proches, comme Muso (le kiné Alain Soultanian), Christophe (le docteur Baudot), Jean-Charles (de Bono)… C’est très difficile. Le président qu’il a été… un grand homme, avec un grand coeur. Il avait toujours la banane, toujours le sourire. Il était déconneur, dans l’affectif, mais on était aussi hypnotisé par son discours, il avait beaucoup de charisme. La première fois que je l’ai vu, c’était dans son bureau, au moment de signer mon contrat pro, en 2006. Il dégageait une prestance incroyable. Il avait les épaules. Pour moi, c’est le meilleur président de l’histoire récente de l’OM. (…) Je sais que Marseille va se lever ce mercredi matin et pleurer Pape Diouf. Il aimait l’OM. Il connaissait le football, tous les coins et les recoins du club. Et en interne, au club, certains rêvaient encore de son retour ces dernières semaines. Il incarnait l’OM. » Mathieu Valbuena – Source : L’Equipe