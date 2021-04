Hors OM – Super League : Les propositions de Florentino Perez pour « sauver le football »

Dans un long entretien accordé à El Chiringuito TV ce lundi soir, Florentino Perez est revenu sur le projet de Super League. Il propose notamment des mesures pour sauver le football !

Avec le lancement du projet Super League, Florentino Perez, actuel président du Real Madrid, s’est exprimé dans un entretien accordé à El Chiringuito TV. Le dirigeant espagnol est notamment revenu sur ce qu’il faut changer pour redonner de l’intérêt au football.

Nous devrions peut-être en couper une partie des matchs, je ne sais pas — FLORENTINO PEREZ

« Nous avons remarqué que les audiences TV étaient en baisse et que les droits TV avaient diminué. Il fallait faire quelque chose. Et avec la pandémie… nous sommes tous ruinés. Le football est quelque chose de planétaire, nous avons des fans dans tous les coins du Monde. La télévision est le média qui doit le plus changer pour s’adapter aux temps actuels. Il fallait faire une analyse et trouver pourquoi les jeunes, les 16-24 ans, n’avaient plus d’intérêt pour le football. Il y a beaucoup de matches avec peu d’intérêt sportif. Les jeunes évoluent aussi sur d’autres plateformes. Le football doit donc s’adapter. Nous étions d’accord sur le fait de devoir changer quelque chose pour faire de ce sport quelque chose de plus attractif au niveau mondial. Certains disent que les matchs de 90 minutes sont trop longs. Nous devrions peut-être en couper une partie, je ne sais pas. » Florentino Perez – Source : El Chiringuito TV (19/04/21)