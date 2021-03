OM : « Milik doit se demander dans quel bourbier il s’est fourré… »

L’OM n’a pas rapporté de points de son déplacement à Lille ce mercredi lors de la 28e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Arek Milik.

Face au LOSC ce mercredi, l’Olympique de Marseille n’a pas réussit à tenir jusqu’au coup de sifflet final. Malgré les efforts de Mandanda durant toute la rencontre, Jonathan David a marqué un doublé en fin de match. Offensivement pour les Marseillais, c’était très compliqué malgré la présence d’Arek Milik dans les titulaires. Le Polonais n’a eu que très peu de ballons à se mettre sous la dent et a été frustré par le manque d’efficacité de Khaoui lors de son entrée sur le côté gauche.

Il doit se demander dans quel bourbier il s’est fourré…

Et comment ne pas penser autrement quand on le voit sur le terrain. Remuant, il a fait des appels, tenté d’occuper les défenseurs lillois pour créer des espaces… Mais autour de lui, c’était le NÉANT ! En fin de rencontre, il se retrouve avec Benedetto et Germain à ses côtés.