LOSC – OM (2-0) // Les Notes de FCM : Milik esseulé, Thauvin et Germain même combat, Kamara toujours présent…

L’Olympique de Marseille s’est fait punir ce mercredi soir en Ligue 1 face au LOSC… Voici les notes des joueurs alignés par Nasser Larguet.

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S.Mandanda : 5/10

Ses exploits n’ont pas suffit…

Malgré ses 4 arrêts impressionnants durant toute la rencontre, Steve Mandanda n’a pas réussi à garder ses cages inviolées. Pas vraiment aidé par sa défense, il lâche le ballon sur une frappe lilloise et permet à David de le punir. Même chose en toute fin de match où il repousse des pieds un tir d’Ikoné mais David traîne dans la surface et double la mise, annihilant les espoirs des Marseillais de revenir dans la partie.

P.Lirola: 6/10

Du dynamisme mais trop peu d’efficacité…

Le latéral droit espagnol s’est montré un peu plus solide défensivement que lors de ses dernières prestations. On a presque vu du Sakai chez lui lorsqu’il s’arrachait pour récupérer des ballons. Malheureusement, à l’image de l’équipe, il n’a pas réussi à prendre la profondeur pour tromper la défense lilloise.

D. Caleta-Car : 5/10

Des sautes de concentration qui ont coûté cher !

En début de match, le géant croate n’a pas démérité. Il a bien fermé les angles pour empêcher les attaques du LOSC. Sérieux et appliqué, il a bien remplacé Alvaro dans le rôle de chef de la défense. Ses deux seules erreurs de placement ont conduit à des buts en toute fin de match.

L.Balerdi : 4/10

Il peut déjà prendre son billet pour un retour en Allemagne !

Ce n’est pas avec cette prestation que Balerdi va convaincre le nouveau président Longoria de le conserver à l’Olympique de Marseille. Bien qu’il n’ait pas fait d’erreurs flagrantes, le jeune argentin n’a pas été rassurant, notamment dans ses relances. Il a tenté d’intervenir proprement sur les percées lilloises mais avait toujours un temps de retard. Pas un match grandiose de la part de l’ancien du BVB.

Y.Nagatomo : 5/10

De l’activité, de l’envie mais encore très limité !

Alors oui, sa prestation n’est pas la pire qu’il ait livrée sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Depuis quelques semaines, il revient même à un bon niveau, faisant presque oublier l’absence de Jordan Amavi. Pourtant, ce mercredi, il est encore tombé dans ses travers avec de mauvais positionnements et des pertes de balles évitables.

B.Kamara : 6/10

Que fait-il encore à Marseille?

L’un des seuls qui arrive à rayonner même lorsque son équipe sombre. Kamara a une nouvelle fois montré de très belles choses sur le terrain mais n’est pas vraiment aidé. Face au duo Renato Sanches et Benjamin André, il n’a pas démérité. Malgré tout, il montre de la motivation, de l’envie et apporte un peu de sérénité. A noter qu’il a frappé au but à la 35e minute après s’être arraché pour récupérer un ballon. Une action à l’image de sa saison.

P. Gueye : 5/10

Lui aussi, commence à s’essouffler…

Ce n’est pas le Gueye des grands soirs que nous avons eu ce mercredi mais il aura montré de la combativité. Toujours présent dans l’impact physique, c’est plutôt sur l’aspect technique qu’il a pêché. L’ancien havrais a eu du mal à trouver ses partenaires et a manqué de précision dans ses passes qui habituellement cassaient des lignes.

O.Ntcham : 3/10

En manque de rythme et loin de ses ambitions…

Olivier Ntcham a été titularisé pour la première fois en Ligue 1 et ce n’était pas vraiment un cadeau de la part de Nasser Larguet. D’abord dans un milieu à trois puis ailier gauche, il n’a jamais trouvé sa place sur le terrain. Il a tenté d’apporter de la percussion sans réellement réussir à tromper la défense lilloise.

Remplacé par S.Khaoui à la 45′ 3,5/10

La magie OGC Nice n’opère plus…

Après son doublé face à l’OGC Nice, Saïf Eddine Khaoui a retrouvé du temps de jeu. Et c’est une bonne chose car ce joueur a de la qualité et peut apporter à l’OM… Cependant, il ne réussit pas à le traduire sur le terrain. Ce mercredi il est entré à la mi-temps à la place d’Olivier Ntcham et n’a pas vraiment marqué les esprits. Il a surtout frustré Milik à deux reprises en ratant ses centres…

D.Payet : 4,5/10

Encore un petit effort pour être enfin décisif !

On a senti Payet plus concerné que lors de ces derniers mois, comme lors des précédents matchs. Au début de la rencontre, il a eu du mal à rentrer dans le match. Beaucoup de pertes de balles, il n’a pas su se situer sur le terrain pour vraiment peser sur la défense lilloise. En seconde période, il a été plus dangereux mais doit mieux sentir les coups pour oser frapper aux buts. Il ne lui manque pas grand-chose pour redevenir décisif. Remplacé par Dario Benedetto (non noté) à la 87′ qui a été invisible.

F.Thauvin : 3/10

Presque aussi inutile que Germain qui l’a remplacé…

Florian Thauvin semblait étonné de sortir si tôt dans le match. Pourtant, c’est lui qui aurait dû sortir au lieu d’Olivier Ntcham à la mi-temps tant son apport a été proche de zéro. Il gagne un coup-franc intéressant en début de rencontre puis le tire très mal. Remplacé par Germain (2/10) à la 62′ qui a eu la chance de jouer dans un trio de numéro 9 inédit !

A.Milik : 5/10

Il doit se demander dans quel bourbier il s’est fourré…

Et comment ne pas penser autrement quand on le voit sur le terrain. Remuant, il a fait des appels, tenté d’occuper les défenseurs lillois pour créer des espaces… Mais autour de lui, c’était le NÉANT ! En fin de rencontre, il se retrouve avec Benedetto et Germain à ses côtés.

LE COACH

Nasser Larguet : 4/10

Encore un match à tenir…

Jorge Sampaoli arrive à l’OM et devrait être sur le banc face à Rennes. Larguet va donc assurer l’intérim à Perpignan ce dimanche face à Canet-en-Roussillon en 16e de finale de Coupe de France. Plus qu’un match à tenir avec des changements frileux, un dispositif qui ne dure pas plus 20min et une animation offensive inexistante. Bon vent à Caen pour la saison prochaine !