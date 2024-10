Il raconte le moment où l’OM a préféré prendre Elie Baup à sa place…

Après un titre de champion de France, l’OM de Didier Deschamps a petit à petit coulé. Entre guerre interne et mauvais résultats, l’actuel selectionneur de l’Equipe de France a quitté Marseille, Vincent Labrune avait opté pour Elie Baup alors qu’un autre entraineur était contacté… Fabrizio Ravanelli.

Dans 1899 L’Hebdo de la Provence, Fabrizio Ravanelli a raconté le jour où l’OM a pensé à lui pour succéder à Didier Deschamps : « Le jour où j’ai passé un entretien avec Labrune pour devenir entraîneur de l’OM ? C’était en 2012, après le départ de Deschamps, chez Margarita (Louis-Dreyfus) à Zurich, avec Vincent. Ils m’ont reçu pour parler du poste d’entraîneur, j’étais dans une short-list, c’était un rêve pour moi. Une heure après l’entretien, il m’avait appelé pour me dire qu’ils me respectaient beaucoup, mais qu’ils avaient fait un autre choix, celui de prendre Elie Baup. J’ai accepté leur choix, sans rancœur. J’ai croisé Vincent et Margarita dernièrement, on était content de se revoir ».

Avec la signature libre de tout contrat d’Adrien Rabiot mi-septembre, les dirigeants marseillais ont réalisé le gros coup du mercato européen. Une signature taille patron pour un joueur d’un calibre et d’une expérience qui va t’amener une plus-value dans le milieu de terrain et dans le vestiaire. Invité par Telefoot pour une interview, le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille et ancien joueur, Fabrizio Ravanelli s’est exprimé sur les raisons de l’arrivée de Rabiot à l’OM. « L’argument fort, c’est de venir dans un des clubs les plus importants en France mais aussi à l’international. On a l’ambition d’arriver en LDC cette saison », a déclaré l’ancien joueur professionnel.

« L’argument fort, c’est de venir dans un des clubs les plus importants en France mais aussi à l’international. On a l’ambition d’arriver en LDC cette saison » Fabrizio Ravanelli sur les raisons de l’arrivée de Rabiot à l’OM (@YassinNfaoui / @MamoodTraore) pic.twitter.com/75XGDCXpf0 — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 22, 2024

