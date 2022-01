Il voulait faire déplacer Lyon vs OM… Aulas prend un râteau ?

Le fameux match Lyon – OM qui avait été arrêté suite à un jet de projectile sur Dimitri Payet doit se jouer prochainement. Mais les dates ne conviennent pas à Jean Michel Aulas qui avait porté l’affaire devant le CNOSF.

Selon l’Equipe, « le CNOSF a donné tort à l’OL, qui contestait la reprogrammation du match OL-OM le 1er février, dans l’hypothèse où le club marseillais reste en course en Coupe de France ». En effet, l’OM affronte le MHSC ce samedi à 21h et si le club olympien s’impose il rejouera le match face à Lyon le 1er févier. Cette date ne permet pas au deux équipes de disposer de leurs internationaux sudaméricains. En l’occurrence Lucas Paqueta pour Lyon car Guimarães devrait être transféré à Newcastle. Pour rappel, Jorge Sampaoli ne pourra pas compter sur Gerson non plus…