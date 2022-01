Mercato concurrents OM : Ca s’accélère du côté de Lyon (qui va prendre un chèque énorme et vise un joueur du PSG)

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Lyon serait sur le point de vendre Bruno Guimaraes contre un cheque de 40M€. Un joueur du PSG est visé pour le remplacer. il s’agirait de Ander Herrera.

Ce mardi soir, le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, indiquait de son côté que Newcastle avait posé sur la table un chèque de 36 millions d’euros pour Bruno Guimaraes. Plusieurs médias affirmaient même dans la foulée qu’un accord a déjà été trouvé entre les deux parties. Les choses semblent s’accélérer sur ce dossier. En effet selon le journaliste Fabrizio Romano, un membre du staff de Newcastle serait arrivé au Brésil pour vérifier les tests médicaux de l’international brésilien. Il indique ainsi qu’un accord a été conclu entre les clubs et que Lyon percevra une indemnité de transfert de 40 millions d’euros plus 8 millions d’euros de bonus. Il ne resterait donc plus qu’au joueur de satisfaire la visite médicale…

Newcastle staff member is now arriving in Brazil – precisely in Belo Horizonte – to check Bruno Guimarães medical tests. 🛩🇧🇷 #NUFC

Deal agreed between clubs with OL for €40m plus €8m bonuses – but agents fee yet to be agreed. Final step with medical before saying done deal. pic.twitter.com/LKaghLtbx3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2022