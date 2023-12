« Il y a une pression sur l’OM lors de ce mercato ! »

L’Olympique de Marseille va perdre plusieurs joueurs important durant la CAN 2024. Le journaliste de RMC Sport Florent Gautreau est inquiet pour le club olympien qui devra selon lui réussir son mercato hivernal.

L’OM a complètement raté sa première partie de saison. Si l’OM a enchaîné plusieurs victoires avant la trêve, le club olympien est loin de ses objectifs initiaux. Il faudra réaliser une bien meilleure seconde partie de saison pour espérer les atteindre. Pour le journaliste de RMC Sport Florent Gautreau il y a de quoi s’inquiéter pour l’OM notamment pendant la CAN.

Il y a quand même une petite pression sur l’ OM lors de ce mercato – Gautreau

« L’OM va être fortement impacté par la CAN, avec un effectif et un banc qui est déjà faible . Tu vas perdre, Ndiaye, Sarr, Ounahi, Harit, Mbemba et Gueye. On a mis en cause le recrutement de Pablo Longoria. Donc oui je suis inquiet. Même si le virage positif a été pris ces dernières semaines avec le changement de système et le retour en forme d’Aubameyang. Ça marche mais on a aussi vu contre qui ça marchait. Quand le niveau augmente, il y a un petit plafond et ce n’est pas en perdant ses joueurs à la CAN que ça va aller mieux. Il y a quand même une petite pression sur l’ OM lors de ce mercato, » a ainsi déclaré le journaliste Florent Gautreau sur les ondes de RMC Sport.

