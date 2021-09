Incidents Nice – OM – Luan Peres : « Je n’avais jamais vu ça »

Arrivé à l’Olympique de Marseille cet été en provenance de Santos, Luan Peres connaît des débuts mouvementés en cité phocéenne. Après avoir été cambriolé, le Brésilien avait été agressé par certains supporters niçois le 22 août dernier.

Ce soir, la commission de discipline de la LFP dévoilera sa décision suite aux incidents survenus lors de la rencontre opposant l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille, le 22 août dernier. Pour rappel, le match avait été interrompu définitivement à la suite d’un envahissement de terrain provoqué par certains supporters niçois à la 75e minute de jeu.

Juste avant, Dimitri Payet venait de recevoir un projectile dans son dos. Puisqu’il ne s’agissait pas du premier projectile reçu pendant la rencontre, le numéro 10 olympien a été pris de colère et a rétorqué en renvoyant la bouteille vers la tribune niçoise. Par la suite, certains supporters niçois sont allés vers les joueurs olympiens pour leur porter des coups. Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi et Luan Peres ont tous les trois été blessés.

Trois joueurs de Marseille ont été blessé au cours des échauffourées : Luan Peres, Guendouzi et Payet sont concernés ! pic.twitter.com/N37k8WnPqZ — Culture_Foot (@CultureFoot7) August 22, 2021

C’est quelque chose qui ne peut pas arriver – Luan Peres

Griffé au cou, le défenseur central brésilien s’est exprimé à ce sujet sur la chaîne Twitch de Goal Brésil. Surpris, il n’avait jamais connu ça dans sa carrière.

« Beaucoup de supporters ont envahi le terrain, ils ont fini par me griffer, c’était quelque chose que je n’avais jamais vu au Brésil, des supporters adverses qui envahissent le stade pour frapper des joueurs ? J’espère que quelque chose pourra être fait. C’est quelque chose qui ne peut pas arriver. » Luan Peres – Source : Goal Brésil (07/09/2021)

Mes problèmes à Bruges étaient plutôt hors du football – Luan Peres

Depuis son arrivée à Marseille, Luan Peres a confié qu’il était très heureux. En espérant que le cambriolage qu’il a subi après le match face à Bordeaux et cette agression face à Nice ne le refroidissent pas…

« Mes problèmes à Bruges étaient plutôt hors du football. J’étais seul, sans ma famille, je n’étais pas encore marié, c’était difficile hors du terrain, ça a pesé un peu. Cela ne se serait peut-être pas passé comme ça aujourd’hui. Je suis tombé sur un entraîneur qui ne me donnait pas beaucoup ma chance non plus. Ça m’a poussé à partir. Au Brésil, j’étais bien à Santos. Je me suis dit que si c’était pour revivre la même chose, ce n’était pas la peine de revenir en Europe. Mais Marseille est venu, mon agent m’en a parlé, j’ai parlé avec Sampaoli. Et depuis que je suis arrivé, je vis une expérience totalement différente, très bonne » Luan Peres – Source : Conférence de presse (26/07/21)