Mercato OM – Luan Peres : « Pour le club, pour Sampaoli, j’ai été tenté… »

Le nouveau défenseur brésilien est revenu sur son arrivée au club lors d’un live Twitch pour un média sud-américain. En plus de sa venue dans le championnat de France, il évoque aussi celle de Lionel Messi qu’il a hâte d’affronter.

Ils sont trois sud-Américains a avoir définitivement rejoint l’OM cet été. Leonardo Balerdi, Gerson et Luan Peres ont rejoint l’équipe de l’autre sud-Américain, Jorge Sampaoli. Ce dernier avait d’ailleurs croisé, en 2019, le défenseur brésilien à Santos. La présence justement de l’entraîneur argentin a été l’une des motivation de Luan Peres pour rejoindre le club olympien.

« Pour le club, pour Sampaoli, j’ai été tenté. J’ai dit que j’étais intéressé et tout s’est bien passé. J’étais très heureux à Santos, mais j’ai toujours rêvé de jouer en Europe » Luan Peres – Source : Goal Brésil (07/09/2021)

Peres a eu le choix entre l’OM et le Spartak Moscou

Lors d’un live Twitch pour le médias brésilien, le défenseur marseillais est revenu sur son transfert. Il a notamment avoué qu’un autre club européen s’était intéressé à lui mais les raisons précédentes l’ont convaincu de rejoindre l’OM.

« L’après-midi du match contre Cianorte, mon manager m’a appelé et m’a dit qu’il était intéressé par le Spartak et l’Olympique de Marseille. » Luan Peres – Source : Goal Brésil (07/09/2021)

Messi, malheureusement ce n’était pas ici à l’OM – Luan Peres

Pendant cet entretien, Luan Peres a également évoqué un autre sujet. Celui d’un rival au Brésil et à l’OM. Forcément, il a parlé de l’arrivée de Lionel Messi au PSG. La venue de la star argentine en France n’est pas pour déplaire au brésilien, malgré les rivalités Brésil-Argentine et OM-PSG. Surtout quand on est un fan de football comme il l’explique.

« Messi est très bon pour le championnat, pour la visibilité de la Ligue 1. Malheureusement, ce n’était pas ici à l’Olympique de Marseille. Mais en tant que fan de football, c’est super de jouer contre un joueur nommé six fois meilleur joueur du monde! » Luan Peres – Source : Goal Brésil (07/09/2021)Luan Peres retrouvera, normalement, le sextuple ballon d’or le 24 octobre prochain, au Vélodrome.