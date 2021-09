Décisions LFP Nice – OM : Riolo fustige Labrune !

À la suite des sanctions communiquées par la commission de discipline, Daniel Riolo a tenu à fustiger Vincent Labrune, président de la LFP et absent pour prendre la parole dans ce dossier important pour le football français.

Cette décision était attendue de pied ferme par tous les supporters olympiens hier soir. Alors que les sanctions communiquées par la commission de discipline ont provoqué le désarroi chez Jacques Cardoze et les supporters olympiens, Daniel Riolo a fustigé Vincent Labrune, totalement absent dans un dossier aussi important pour le football français. En effet, c’est Sébastien Deneux, le président de la commission de discipline de la LFP qui a pris la parole pour annoncer toutes les sanctions prises hier soir :

Sur le sort du match : Le match sera rejoué en intégralité sur terrain neutre et à huis clos.

Sur les incidents : Retrait de deux points à l’égard de l’OGC Nice dont un avec sursis. Trois matchs à huis clos pour l’OGC Nice

Sur les acteurs du match : Une suspension ferme jusqu’au 30 juin 2022 à l’égard de Pablo Fernandez. Deux matchs de suspensions fermes pour Alvaro Gonzalez et 1 match de suspension avec sursis pour Dimitri Payet.

Le patron du football français doit être présent sur un dossier aussi important – Daniel Riolo

« C’est une stratégie que je trouve mauvaise. Le patron du football français sur un dossier aussi important doit être présent. Il doit donner une interview, il doit se poser, il doit dire comment doit marcher le football français et quelle est son image. Or il n’est pas là et donne l’impression d’être au bord de la piscine. On aura les deux pages dans L’Equipe, il sera dans son bureau chemise bien ouverte. Il ne viendra jamais dans l’After, il préfère envoyer des messages incendiaires même quand c’est pas vrai. Entre le moment où il était président de l’OM et aujourd’hui, l’OM n’est pas descendu en National et n’est pas devenu un tout petit club. C’est resté le club qu’il était, important dans le football français donc dans ces cas là il n’avait qu’à pas se présenter s’il ne voulait pas de problèmes et s’il ne voulait pas qu’on fasse le lien entre lui et l’OM. » Daniel Riolo – Source : L’After Foot RMC (09/09/2021)