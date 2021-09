Incidents Nice – OM : Alvaro déçu et énervé…

À la suite des sanctions prises à l’encontre des deux clubs par la commission de discipline, Alvaro a tenu à réagir. Le défenseur olympien a été suspendu 2 matchs fermes à la suite des incidents survenus lors de Nice – OM.

La décision était attendue. La Ligue a enfin tranché hier soir sur les sanctions prises à l’encontre des deux clubs suite aux incidents survenus lors de la rencontre OGC Nice – OM, le 22 août dernier :

Sur le sort du match : Le match sera rejoué en intégralité sur terrain neutre et à huis clos.

Sur les incidents : Retrait de deux points à l’égard de l’OGC Nice dont un avec sursis. Trois matchs à huis clos pour l’OGC Nice

Sur les acteurs du match : Une suspension ferme jusqu’au 30 juin 2022 de à l’égard de Pablo Fernandez. Deux matchs de suspensions fermes pour Alvaro Gonzales et 1 match de suspension avec sursis pour Dimitri Payet.

Si le match sera rejoué en intégralité sur terrain neutre, d’autres sanctions à l’encontre des acteurs ont été prises. En effet, Alvaro a donc écopé de deux matchs de suspensions fermes suite à son geste d’énervement en tirant le ballon vers la tribune niçoise juste après l’envahissement du terrain. Une décision que l’on peut juger sévère face à la violence des agressions niçoises sur les joueurs de l’OM.

À la suite de la commission de discipline de la LFP, Alvaro est paru très déçu et très énervé. À tel point qu’il a même publié un message sur son compte Twitter. Sur ce dernier, on peut voir écrit « Ici vous avez le vrai coupable » avec une photo où l’on voit des dizaines de supporters niçois qui se rivent vers le défenseur olympien. Très majoritairement, les supporters olympiens ont apporté leur soutien à Alvaro. Reste à savoir si l’OM prendra la décision de faire appel ou non sur cette décision dans les prochains jours.

ICI VOUS AVEZ LE COUPABLE // AQUI TENEIS EL CULPABLE pic.twitter.com/hOLGqpDoHj — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 8, 2021

La décision pour Alvaro est très très sévère – Jacques Cardoze

Jacques Cardoze s’est exprimé sur les ondes de RMC ce vendredi soir pour donner son sentiment sur les sanctions communiquées par la commission de discipline suites aux incidents survenus lors du match Nice – OM.

« On comprend l’idée de la commission de discipline de vouloir faire rejouer ce match compte tenu du caractère exceptionnel qui a entouré cette rencontre mais je note que ce n’est pas tout à fait la jurisprudence. La jurisprudence vous la connaissez, à trois reprises c’est le club visiteur qui a été donné vainqueur sur tapis vert. La commission de discipline a peut être tenu compte du score du match. Nous pensons que face à la violence de ce soir-là elle se devait d’être plus sévère sur ce point pour que cela ne se reproduise pas. Certes elle est importante nous ne la minimisons pas mais elle manque d’exemplarité pour le football français et pour l’avenir. Selon la jurisprudence, le match aurait dû être gagné par Marseille (…) Je trouve que la décision de deux matchs fermes pour Alvaro est très très sévère. Je ne comprends pas. On décidera s’il convient de faire appel. C’est aussi le cas pour Payet. » Jacques Cardoze – Source RMC Sport (08/09/2021)