OM – OL : Ponsot veut profiter de la situation !

Ce dimanche le match entre l’OM et l’OL a été annulé après le caillassage du bus lyonnais et la blessure de Fabio Grosso. Vincent Ponsot veut en profiter pour jouer sur terrain neutre !

Dans l’émission Night Session sur OLTV, le directeur général lyonnais Vincent Ponsot veut profiter de la situation pour ne pas jouer le match OM – OL au stade Vélodrome.

« On veut que le dossier soit traité. On va engager un certain nombre de procédures et d’actions pour que le dossier soit traité. Notre souhait c’est qu’aujourd’hui les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies. Il faudrait donc jouer sur un terrain neutre. On souhaite rejouer le match, les joueurs n’y sont pour rien. Tout comme nos joueurs n’y étaient pour rien quand la bouteille a été lancée au Groupama Stadium, même si on les a sanctionnés sportivement. Ce qu’on veut c’est que la sécurité de nos joueurs soit garantie. Ils sont là pour jouer au foot et nous ce qu’on demande c’est qu’ils ne se prennent pas un parpaing sur la tête. »

Vincent Ponsot : »On a un bus qui passe, qui se fait caillasser, avec un blessé grave, et 20mn après, il y a 10 bus de supporters qui passent au même endroit, avec encore plus de monde pour les caillasser. Quand on parle de dispositif de sécurité approprié, c’est pas possible » pic.twitter.com/mksvTDxmu6 — OL+ (@OL__Plus) October 31, 2023

Ancien président de l’OL, Jean-Michel Aulas a commenté les récents évènements intervenus à Marseille juste avant la rencontre face à Lyon. Le bus lyonnais a été caillassé, des vitres ont été cassés, blessant Fabio Grosso ainsi que son adjoint. Pour Jean-Michel Aulas, la faute est à remettre sur les Marseillais.

« Quand des incidents de ce type sont prémédités et réalisés par des groupes de supporters abonnés d’un club on ne pas exclure la responsabilité du club organisateur surtout si ces actes ont été dénoncés aux délégués à de nombreuses reprises précédemment? », a posté l’ancien président lyonnais sur son compte Twitter.

@OL @Sports_gouv Quand des incidents de ce type sont prémédités et réalisés par des groupes de supporters abonnés d’un club on ne pas exclure la responsabilité du club organisateur surtout si ces actes ont été dénoncés aux délégués à de nombreuses reprises précédemment ?? — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 30, 2023

À ce stade, je n’ai aucun élément qui me laisse penser qu’il y a une défaillance dans le système de sécurité

Ce lundi soir face aux journalistes, le procureur de Marseille a fait le point sur la situation après l’annulation de la rencontre entre l’OM et Lyon.

« Les services de police ont procédé à deux interpellations sur place. Un homme cagoulé a été interpellé pour avoir jeté une pierre sur le car lyonnais. Il nous indique avoir reçu un projectile du car lyonnais et qu’il a simplement riposté. Le deuxième homme a été vu en train de jeter un fumigène en direction du car. Il reconnaît lui aussi sa responsabilité et assure lui aussi qu’il s’agissait d’une riposte, qu’il a été victime d’un jet de fumigène. La troisième affaire est liée aux supporters du parcage lyonnais. Certains ont fait des saluts nazis et des cris de singe. Personne n’a été interpellé à ce stade. Le dispositif me laisse penser qu’il n’y a aucune défaillance. Quand il y a des carences complètes, ça me va très bien de chercher les responsabilités. Mais le premier responsable est celui qui voit le bus des joueurs de Lyon, qui se saisit de pierres, d’un fumigène… La responsabilité, c’est celle-là. À ce stade, je n’ai aucun élément qui me laisse penser qu’il y a une défaillance dans le système de sécurité. »