À la suite du caillassage du bus lyonnais et de la blessure de Fabio Grosso au visage, la rencontre qui opposait l’Olympique de Marseille à l’Olympique Lyonnais ce dimanche a été annulée. Une situation qui ne peut plus durer selon Pierre Ménès. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste a déploré les conséquences que peuvent avoir ces incidents sur les droits TV, tout en demandant à la Ligue de sanctionner fermement les fauteurs de troubles.

« Il faut taper beaucoup plus fort et arrêter les fauteurs de troubles. La Ligue doit s’emparer de cela »

Face à Pierrot (3/3) : « Il faut taper beaucoup plus fort et que la LFP s’empare du problème » Rennes sans âme, les incidents de Marseille, Nice sur le podium, mon retour au stade et le comportement de certains supporters lyonnais.https://t.co/9XXzJcS4S8 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 30, 2023

« Il faut que cela change. On ne peut pas rester dans l’état et dire que cela s’est passé en dehors du stade. C’est un problème d’agression et de droits communs. Il faut arrêter les fauteurs de troubles, a-t-il affirmé. Il faut taper beaucoup plus fort et que la Ligue s’empare de ça. La publicité pour les droits TV à l’étranger est catastrophique. Si tu veux gratter 250 millions et que ton match phare est annulé parce que l’entraîneur de l’équipe adverse s’est pris un pavé sur la tête et pisse le sang, je ne suis pas certain que cela aide. Ces incidents font énormément de mal à la Ligue 1. Cela peut même inciter certains diffuseurs à se retirer », a ajouté Ménès.